Indio – Zwei Mal wurde das berühmte Coachella-Festival in der Wüste Kaliforniens wegen der Corona-Pandemie abgesagt, nun zieht es mit Stars wie Anitta wieder die Feierlustigen an: Bei der Eröffnung am Freitag begeisterte die brasilianische Sängerin zusammen mit den Gästen Snoop Dogg und Saweetie die Menge.

Den Hauptauftritt des ersten Tages absolvierte der Popstar Harry Styles. Die 29-jährige Anitta hatte Anfang des Jahres Musik-Geschichte geschrieben, als sie als erste Brasilianerin die weltweite Nummer eins auf Spotify wurde. Auf dem Coachella-Festival riss sie die Zuschauer unter anderem mit ihrem Reggaeton-Hit „Envolver“ mit.

Eines der meistbesuchten Festivals der Welt

Zu den Headlinern gehören neben Styles auch Billie Eilish, Doja Cat und Megan Thee Stallion. The Weeknd und die Swedish House Mafia werden am Sonntag gemeinsam auftreten. Sie waren erst in letzter Minute ins Programm geschrieben worden, nachdem Rapper Kanye West nur wenige Wochen vor dem Festival seinen Auftritt abgesagt hatte.

Die Mammutveranstaltung, die an zwei dreitägigen Wochenenden stattfindet, gilt als eines der meistbesuchten Festivals der Welt und bildet traditionell den Auftakt des Festivalsommers. 2020 musste Coachella wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie allerdings abgesagt werden. Es folgten zwei chaotische Jahre voller Absagen, verschobener Shows und Umstellungen des Line-ups.

Kaum Gesundheitsvorschriften

Dieses Jahr werden wieder hunderttausende Besucher in der kalifornischen Wüste von Indio erwartet. Die Menschen feierten im typischen Look mit Glitzerlidschatten, Blumenkränzen und Neonfarben - aber trotz einer neuen Infektionswelle ohne Masken und andere Gesundheitsbeschränkungen.

Zwar gab es zwei Corona-Teststellen auf dem Festivalgelände. Für die meisten Besucher schien die Pandemie jedoch keine große Rolle zu spielen. „Wir wollen einfach nur Spaß haben. Ich will heute Abend nicht an (das Coronavirus) denken“, sagte etwa die 26-jährige Sarah Jones aus Oregon.

Das könnte Sie auch interessieren:

In Kalifornien ist die Zahl der Corona-Fälle zuletzt wieder angezogen. Einige Universitäten haben die Maskenpflicht deshalb wieder eingeführt - insgesamt gibt es in Kalifornien wie in den meisten Teilen der USA aber nur wenige Gesundheitsvorschriften.(AFP)