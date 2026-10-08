Susan Dell, die Ehefrau des Dell-Technologies-Gründers und -CEO Michael Dell, sorgte bei einem Auftritt im Weißen Haus für Aufsehen – allerdings weniger wegen ihrer politischen Botschaft als wegen ihres ungewöhnlichen Erscheinungsbildes.

Am Mittwoch (7. Oktober) stand Susan Dell gemeinsam mit Präsident Donald Trump und ihrem Ehemann im Oval Office. Anlass war die Vorstellung der „Trump Accounts“, eines Sparprogramms für amerikanische Familien. Das Ehepaar Dell hatte zuvor 6,25 Milliarden Dollar für diese Konten zugesagt. Trump spöttelte sogar, Susan Dell solle doch selbst für ein Amt kandidieren, und gab ihr seine „vollständige und totale Unterstützung“.

Susan Dell fällt mit hyper-poliertem Aussehen auf

Kurz nach dem Termin überschwemmten Kommentare zu Dells Aussehen die sozialen Netzwerke. Nutzer sprachen von einem „Mar-a-Lago-Face“, einem seit einigen Jahren unter Teilen der amerikanischen Elite und in konservativen Kreisen verwendeten Begriff für einen bestimmten kosmetischen Look.

Beiträge wie „Vor Mar-a-Lago-Gesicht und danach“ oder „Mar-a-Lago Gesicht ist wie ein Virus“ verbreiteten sich rasch. Ein Video des Auftritts auf der Plattform X erzielte Millionen Aufrufe und löste weitere spöttische Reaktionen aus.

Kosmetischer Look von Susan Dell wirft Fragen auf

Susan Dell hat sich öffentlich nie zu möglichen kosmetischen Eingriffen geäußert. Belege für konkrete Operationen liegen nicht vor. Die Debatte macht jedoch deutlich, wie stark Äußerlichkeiten bei öffentlichen Auftritten – insbesondere von Frauen in Machtpositionen – wahrgenommen und kommentiert werden.

Susan Dell (geb. Susan Lynn Lieberman) ist eine US-amerikanische Philanthropin und Unternehmerin. Seit 1989 ist sie mit Michael Dell, dem Gründer des Computerunternehmens Dell Technologies, verheiratet.

Gemeinsam gründeten sie im Jahr 1999 die Michael & Susan Dell Foundation, die vor allem Projekte für benachteiligte Kinder unterstützt, unter anderem in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Armutsbekämpfung. Ansonsten engagierte sich Susan Dell in der Modebranche und war an der Gründung der Marke Phi beteiligt. (red)