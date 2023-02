Los Angeles – Die Bilder gingen um die Welt: Bei der Oscar-Preisverleihung ohrfeigte Schauspieler Will Smith den Comedian Chris Rock, nachdem er einen derben Witz über Smiths Frau Jada Pinkett Smith gemacht hatte. Rund einen Monat nach dem Eklat hat Jada Pinkett Smith angekündigt, ausführlich über den Vorfall sprechen zu wollen.

Jada Pinkett Smith: Ohrfeigen-Eklat wird wohl Thema in ihrer Talkshow

In ihrer eigenen Talkshow „Red Table Talk“ soll Jada Pinkett Smith über die Vorfälle bei den Oscars sprechen wollen, hieß es in einem Facebook-Statement zur Ankündigung der neuen Serien-Staffel. An dem typischen roten Tisch, dem zentralen Element der Sendung, lädt sie Gäste ein und spricht auch regelmäßig mit ihrer Tochter Willow Smith oder ihrer Mutter Adrienne Norris über diverse Themen – häufig sehr emotional.

In der Ankündigung zu ihrer Show schrieb die Ehefrau des US-Schauspielers: „Angesichts aller Vorfälle, die in den vergangen Wochen passiert sind, hat sich die Familie Smith auf tiefe Heilung konzentriert.“ Ein eindeutiger Fingerzeig, dass der Eklat bei den Oscars und den Folgen für Will Smith, der von Preisverleihungen ausgeschlossen wurde oder Deals mit großen Firmen wie Netflix und Sony verloren hat, Nachwirkungen für die Familie Smith hatte.

In dem Trailer zu Smiths Show heißt es weiter: „Einige der Erfahrungen rund um unsere Heilung werden am Tisch geteilt, wenn die Zeit reif ist.“ Dann auch ein Talk mit Tochter Willow über ihren Vater? Das ließ Jada Pinkett Smith zunächst offen. Welche der Episode des „Red Table Talk“ die Oscar-Ohrfeige behandeln soll, ist noch unklar. (mab)