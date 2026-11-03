„Das tut so weh“Amira Aly spricht über schmerzhaften Milcheinschuss und neue Stillpositionen

Die Moderatorin Amira Aly hat sich nach der Geburt ihres dritten Kindes mit einem persönlichen Einblick bei ihren Followern auf Instagram gemeldet. Gemeinsam mit ihrem Partner Christian Düren versorgt die 34-Jährige derzeit die neugeborene Tochter im heimischen Umfeld.

Den Zustand der Familie beschrieb Aly grundsätzlich als positiv: „Mir geht es gut, bis auf ein paar Wehwehchen. Uns geht’s gut, das Baby ist früh auf und schläft die ganze Zeit.“ Dennoch thematisierte sie offen die körperlichen Beschwerden, die mit den ersten Lebenstagen des Säuglings einhergehen.

Schmerzhafter Milcheinschuss und neue Stillpositionen

Besondere Schwierigkeiten bereite ihr derzeit das Füttern des Neugeborenen. „Mädels, ich hab’ vergessen, wie schmerzhaft der Anfang vom Stillen ist“, schilderte die Moderatorin in ihrer Videobotschaft. Weiter erklärte sie: „Erst mal dieser Milcheinschuss. Das tut so weh und die sind dann so steinhart.“

Um die Schmerzen zu lindern, habe sie diverse Positionen ausprobiert und das Kind nach eigenen Angaben in einem Radius von 360 Grad angelegt. Eine spürbare Erleichterung habe schließlich das sogenannte Plankstillen in zurückgelehnter Haltung sowie die Nutzung einer Beinwell-Salbe gebracht. Aly zeigte sich zuversichtlich: „Das Schlimmste haben wir jetzt überstanden.“

Ruhephase im Wochenbett mit Partner Christian Düren

Im Vergleich zu ihren beiden älteren Söhnen aus der früheren Ehe mit Oliver Pocher erlebe sie die aktuelle Anfangszeit als ruhiger. Das Kind schlafe derzeit viel, weshalb Aly auf einen dauerhaft entspannten Rhythmus hofft: „Alle guten Dinge sind drei. Und vielleicht ist das jetzt eine Schlafmaus.“

Den Alltag verbringt das Paar derzeit bewusst ohne Außenkontakte. Sie habe das Haus bislang nicht verlassen und abseits der Familie noch keine Gäste empfangen. Stattdessen konzentriere sich Aly vollständig auf die Erholung im Bett. Ihr abschließendes Resümee lautete: „Es ist mein drittes Kind und man hat immer noch nicht ausgelernt.“

Für Düren ist es das erste Kind. Aly hat bereits zwei Söhne aus ihrer 2023 geschiedenen Ehe mit dem Comedian Oliver Pocher, der im Mai ungehalten auf die Schwangerschaftsnews reagiert hatte. Zur Geburt gratulierte er jedoch. (jag)