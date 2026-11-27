Bei Anna-Carina Woitschack ist in Sachen Liebe der Wurm drin. Die beliebte Schlagersängerin hat die Trennung von ihrem Freund Manfred W. (30) bestätigt. „Ja, es stimmt. Wir sind getrennt“, sagte die Blondine der „Bild“-Zeitung.

Dem Bericht zufolge ging die Initiative von der 34-jährigen Sängerin aus. Genauere Gründe nannten beide nicht.

Anna-Carina Woitschack ist wieder Single

Erst Mitte Oktober hatte Woitschack die Beziehung öffentlich gemacht. Anlässlich ihres Jubiläumskonzerts in Dessau überraschte Manfred W., der als Fischbrötchenverkäufer arbeitet, sie auf der Bühne mit einem großen Strauß roter Rosen. Die beiden küssten sich vor den Augen des Publikums.

„Jetzt ist es raus. Ich bin wieder sehr, sehr glücklich“, sagte die Sängerin damals. Anschließend teilte sie Bilder dieses Moments auf Instagram und schrieb sinngemäß, dass die Liebe das Wichtigste sei. Diese Beiträge sind inzwischen nicht mehr online.

Anna-Carina Woitschack war mit Stefan Mross verheiratet

Beide Partner stammen aus Schaustellerfamilien. Manfred W. betreibt einen mobilen Fischimbiss. Trotz der Trennung äußerte er sich respektvoll über sie: „Anna-Carina ist eine beeindruckende Frau, die das Herz am rechten Fleck hat.“ Die Gründe für das Ende der Beziehung seien privat. Er wünsche ihr für die Zukunft nur das Beste.

Für Woitschack ist es die zweite öffentlich bestätigte Trennung im Jahr 2026: Im Februar war die Beziehung zu dem ehemaligen Biathleten Daniel Böhm nach rund drei Jahren zu Ende gegangen.

Zuvor war sie mehrere Jahre mit dem Moderator und Sänger Stefan Mross liiert, von dem sie sich 2022 scheiden ließ. Sie waren rund sechs Jahre zusammen, verlobten sich vor Millionenpublikum und heirateten 2020 live im Fernsehen.

Die kurze Liaison mit Manfred W. sorgte nach der öffentlichen Bekanntgabe für Aufmerksamkeit. Nun bleibt die 34-Jährige vorerst wieder Single. Weitere Stellungnahmen zu den privaten Hintergründen gab es bislang nicht. (red)