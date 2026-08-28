Fauxpas im ARD-„Moma“Moderator erklärt Dolly Buster versehentlich für tot

Eine heikle Verwechslung hat am Freitagmorgen im ARD-„Morgenmagazin“ für Erstaunen beim Publikum gesorgt. Mitten in der Live-Sendung erklärte Moderator Sven Lorig fälschlicherweise die frühere Erotik-Ikone Dolly Buster für verstorben.

Eigentlich sollte es in dem Beitrag um den weltweiten Abschied von US-Country-Legende Dolly Parton gehen, deren Tod im Alter von 80 Jahren die Musikwelt bewegt. Doch bei der Anmoderation unterlief dem 54-jährigen Journalisten ein Namensdreher. Vor laufender Kamera kündigte er an: „Nach dem Tod von Dolly Buster, die im Alter von 80 Jahren gestorben ist, schauen wir auf ihre Lebensgeschichte. Und ich bin wirklich erstaunt, dass sie...”

Sven Lorig verwechselt Dolly Buster mit Dolly Parton – Anna Planken schreitet ein

Seine Kollegin Anna Planken reagierte geistesgegenwärtig. Neben ihm am Pult sitzend, unterbrach die 46-jährige Co-Moderatorin den Satz mit dem deutlichen Zuruf: „Dolly Parton!”

Jetzt bemerkte auch Lorig den Fauxpas und zeigte sich sichtlich erschrocken über seinen Versprecher: „Dolly Parton, Entschuldigung. Um Gottes Willen.” Dank der schnellen Richtigstellung konnte die Sendung ohne weitere Verzögerung fortgesetzt werden.

Die Verwechslung sorgte auch deshalb für Aufsehen, weil die 56-jährige Dolly Buster erst im vergangenen Monat für besorgniserregende Schlagzeilen gesorgt hatte. Während der Dreharbeiten zu einem Reality-Format in Thailand musste sie nach einem Kreislaufkollaps auf einer Intensivstation behandelt werden.

Zuvor hatte auch der US-Nachrichtensender CNN für Aufsehen gesorgt: In einem Nachruf blendete der Kanal versehentlich das Foto der Las-Vegas-Imitatorin Kelly Vohnn statt der verstorbenen Musikikone ein. Der Sender entschuldigte sich daraufhin öffentlich bei der Familie der Künstlerin. Vohnn selbst, die seit Jahren als Tribute-Act auftritt, zeigte sich von der Verwechslung im Live-Fernsehen tief irritiert.

Tod von Dolly Parton am Dienstag

Die Countrysängerin Dolly Parton war am Dienstag im Alter von 80 Jahren nach einem kurzen Krebsleiden gestorben. Der Tod hatte weit über die Grenzen der USA für Trauer gesorgt. Die Musikerin und Songwriterin prägte über sieben Jahrzehnte lang die Musikgeschichte mit Welthits wie „I Will Always Love You“, „Jolene“ und „9 to 5“.

Neben ihrer beispiellosen Karriere als Sängerin feierte die elffache Grammy-Preisträgerin auch als Schauspielerin in Hollywood-Klassikern große Erfolge. Zudem prägte sie das US-amerikanische Kulturleben weiter über das Country-Genre hinaus als vielseitige Produzentin, erfolgreiche Geschäftsfrau mit eigenem Vergnügungspark „Dollywood“ sowie als Buchautorin und Philanthropin. (jag)