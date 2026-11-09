Dass ausgerechnet Tom Kaulitz bei Heidi Klums ikonischer Halloween-Party in New York City fehlte, wirkte nur auf den ersten Blick seltsam - zumindest wenn der zweite Blick auf die aktuellen Tourdaten von Tokio Hotel fällt. Die Band um Tom und seinen Bruder Bill Kaulitz spielte einen Tag vor dem Fest ein Konzert in Paris und musste am 1. November dann in Hamburg auf der Bühne stehen. Da liegt New York nicht wirklich auf dem Weg.

Nun sind die beiden jedoch wieder vereint. Denn Heidi Klum begleitet Tokio Hotel derzeit auf Tour. Einblicke aus dem gemeinsamen Tour-Alltag mit Tom Kaulitz teilt das Model auf ihrem Instagram-Account. Dabei dominieren vor allem Backstage-Schnappschüsse und Videos mit Konzertaufnahmen, bei denen die 53-Jährige Toms Gitarrenkünste in den Fokus nimmt.

Heidi Klum zeigt sich von ihrer spontanen Seite

Auf vielen der Fotos zeigt sich Heidi Klum von ihrer spontanen Seite, die bei ihren in der Regel glamourösen öffentlichen Auftritten selten zum Vorschein kommt. Die im Backstage entstandenen Schnappschüsse zeigen sie etwa in einer Umarmung mit Ehemann Tom oder auf dem Sofa mit ihrem Hund Fritz. Das letzte Video zeigt Tom beim Warmspielen seiner Gitarre, während Fritz aufmerksam zuzuhören scheint.

Tokio Hotel haben im Oktober ihr neues Album „Encore“ auf den Markt gebracht. Die nächsten Auftritte der Gruppe finden im schweizerischen Zürich und dem italienischen Mailand statt, gefolgt von Konzerten in unter anderem Leipzig, Wien, München und Düsseldorf. Für den Sommer 2027 sind bereits einige Open-Air-Shows angekündigt.

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