Das Model Heidi Klum hat in New York das 25-jährige Bestehen ihrer traditionellen Halloween-Veranstaltung gefeiert. Vor rund 300 geladenen Gästen präsentierte die 53-Jährige im Veranstaltungsort Cathedral eine Verkleidung, die als monumentale Nachbildung ihrer eigenen linken Hand konzipiert war.

Ihr Körper war vollständig in die Konstruktion integriert, wobei ihre Beine in zwei der überdimensionierten Finger platziert waren, begleitet von inszenierten Kunstbluteffekten.

Pragmatische Notlösung für logistische Hürden im Hand-Kostüm

Die Idee zu der Verkleidung sei ihr nach eigenen Angaben schon vor längerer Zeit gekommen. Gegenüber der Zeitung „Bild“ erklärte Klum, sie denke das ganze Jahr darüber nach, was sie Kurioses machen könne. Beim Blick auf ihre Hand sei ihr schließlich aufgefallen, dass in zwei Finger ihre Beine und in die restlichen Finger ihre Arme passen würden.

Der Tragekomfort sei bei der Umsetzung allerdings zweitrangig gewesen: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das wäre leicht wie eine Feder, aber ich hätte schon Schlimmeres.“

Die sperrige Konstruktion stellte die Gastgeberin zudem vor praktische Herausforderungen, insbesondere bei elementaren Bedürfnissen. Ein spontanes Ablegen der prothetischen Hülle war während der Veranstaltung kaum realisierbar.

Um den Abend ohne Unterbrechungen durchzustehen, griff Klum zu einem simplen Kniff und verriet der „Bild“ ihre Lösung für den Toilettengang: „Ja, ich habe eine Windel an!“

Prominente Begleitung und Hommage an Karl Lagerfeld

Ihr Ehemann Tom Kaulitz sowie dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz konnten wegen terminlicher Verpflichtungen mit der Band Tokio Hotel nicht an der Feier teilnehmen. Klum scherzte im Gespräch mit der „Bild“, ihr Ehemann hätte ihre rechte Hand sein können.

Familiäre Unterstützung erhielt sie von ihren vier Kindern Leni, Henry, Johan und Lou, wobei Tochter Lou den Einsatz ihrer Mutter und des Kostümteams hervorhob.

Für Aufmerksamkeit sorgte auch das Model Karen Mulder, das im Original-Outfit des 2019 verstorbenen Designers Karl Lagerfeld erschien. Mulder berichtete der „Bild“, dass ihr Manager die Stücke einschließlich einer Brille mit Lagerfelds Sehstärke erworben habe.

Unter den weiteren Gästen befanden sich unter anderem Gina-Lisa Lohfink, Musikerin Taylor Momsen sowie Rebecca Mir und Massimo Sinató. Nach dem Hauptauftritt wechselte Klum für die weitere Feier in ein handlicheres Zweitkostüm.

Bereits eine Woche vor ihrer traditionellen Halloween-Party ließ Heidi Klum ihre Anhängerschaft über ihre Verkleidung rätseln. Auf Instagram veröffentlichte die 53-Jährige die Nahaufnahme einer aufwendigen Prothese und stellte ihren Followern die Frage: „Was ist mein Kostüm?“

Und im September verriet Klum im Gespräch mit „People“, dass ihr Aussehen in diesem Jahr „sehr blutig“ werde und „sehr gut zu Rotwein“ passe. Ergänzende Hinweise lieferte eine Werbekooperation mit einer Weinmarke, über die „The U.S. Sun“ berichtete. (jag)