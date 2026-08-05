Eine vorübergehende Pause steht dem Mallorca-Open-Air bevor, das seit mehreren Jahren auf dem Areal hinter dem Hallenbad in Heinsberg stattfindet. Die für Samstag, 29. August, geplante Veranstaltung wird zunächst die letzte Ausgabe des Festivals sein. Laut einem Bericht der „Aachener Zeitung“ sieht Veranstalter Alexander Kniebel („Eventkarussell“) für 2027 keine Fortsetzung des Events vor.

Kniebel führt den erheblichen Wandel in der Eventbranche als Ursache an. Zusätzlich zu den Honoraren für Künstler, die im Jahresvergleich im Schnitt um acht Prozent gestiegen seien, hätten sich auch die Aufwendungen für die Infrastruktur erhöht. Posten wie Bühne, Absperrungen, sanitäre Einrichtungen, Sicherheitstechnik und Stromversorgung seien demnach um etwa zehn Prozent teurer geworden.

Organisator plant Neuausrichtung des Konzepts

Wachsende Personalkosten, verschärfte Sicherheitsauflagen und ein verändertes Freizeitverhalten der Menschen kommen als weitere Faktoren hinzu. Auch die zunehmende Konkurrenz durch ähnliche Veranstaltungen sowie steigende Wetterrisiken spielen eine Rolle.

Alexander Kniebel beschreibt die aktuelle Situation: „Wir freuen uns grundsätzlich über jedes kulturelle Angebot in unserer Region. Gleichzeitig merken wir aber auch, dass sich das Publikum auf immer mehr Veranstaltungen verteilt. Das Portemonnaie der Menschen ist nicht unendlich groß.“

Die Pause im Jahr 2027 soll genutzt werden, um das Veranstaltungskonzept zu überarbeiten. Es handle sich keineswegs um ein endgültiges Ende, betont Kniebel: „Es ist eine bewusste Entscheidung, einmal innezuhalten, neue Ideen zu entwickeln und anschließend mit einem Konzept zurückzukommen, das langfristig Bestand hat – vielleicht dann auch nur alle zwei Jahre.“

Für die kommende Veranstaltung am 29. August ist ab 14 Uhr noch einmal ein umfangreiches Programm angekündigt. Mit dabei sind unter anderem Mickie Krause, Oli P., Le Shuuk und DJ Picco, die als Bühnenacts für Stimmung sorgen sollen. Die Feier soll wie geplant um 22 Uhr ausklingen. (red)