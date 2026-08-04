Wie das „Hello!“-Magazin berichtet, hat Königin Letizia von Spanien bei der Abschlussgala des 16. Atlàntida Mallorca Film Fest im Kulturzentrum La Misericòrdia in Palma am Sonntagabend einen glanzvollen Auftritt hingelegt. Die 53-jährige Frau von König Felipe erschien in einem figurbetonten, weinroten Midi-Kleid von Carolina Herrera mit asymmetrischem Schnitt, eleganten Raffungen und einem seitlichen Reißverschluss.

Königin Letizia begeistert mit asymmetrischem Kleid von Carolina Herrera

Das schulterfreie Design brachte die athletische, durch regelmäßiges Krafttraining geprägte Statur der Mutter von Kronprinzessin Leonor und Infanta Sofía besonders zur Geltung. Bei den Accessoires setzte Letizia auf Luxus-Details: Sie trug „Signora Slide“-Sandaletten von Gucci, eine vergoldete Clutch von Begüm Khan sowie „Palma“-Ohrringe von Isabel Guarch. Vervollständigt wurde das Ensemble durch ihre charakteristischen Ringe von Coreterno und Karen Hallam.

Der Auftritt fand auch in den spanischen Medien großen Anklang. Mehrere Portale lobten insbesondere Letizias elegante Erscheinung und die Wahl ihres Designer-Looks. Wie „El País“ in seiner Modebeilage „S Moda“ hervorhob, unterstrich der rote Carolina-Herrera-Look erneut Letizias eleganten Auftritt. Auch das spanische Portal „Vanitatis“ würdigte die Königin als modischen Blickfang.

Auszeichnung für Oscar-Preisträger Alexandre Desplat

Im Rahmen der Abendveranstaltung überreichte Königin Letizia den begehrten Master of Cinema Award an den renommierten französischen Filmkomponisten Alexandre Desplat für dessen herausragende Verdienste um die Filmkunst. Eine eigene Rede hielt die Königin bei der Verleihung zwar nicht – die Begrüßung übernahm Festivalleiter Jaume Ripoll –, auf der Bühne nahm sie jedoch selbst noch eine türkisfarbene Gedenkskulptur entgegen.

Königin Letizia zeigt sich im schulterfreien Carolina-Herrera-Kleid von ihrer eleganten Seite. Copyright: AFP

Neben der Preisverleihung feierte das Drama „El ser querido“ von Regisseur Rodrigo Sorogoyen seine spanische Premiere auf dem Festival. Unter den geladenen Gästen befanden sich unter anderem der spanische Oscar-Preisträger Javier Bardem sowie die Schauspielerin Victoria Luengo.

Auftakt zum Arbeitsurlaub auf der Insel

Der Festivalbesuch markiert den Auftakt des alljährlichen Aufenthalts der Königsfamilie auf Mallorca. Die ersten Tage im Marivent-Palast sind für Letizia und König Felipe VI. traditionell von offiziellen Pflichten geprägt.

Erst nach der Absolvierung der anstehenden Termine, darunter der große Empfang für Vertreter der mallorquinischen Gesellschaft, zieht sich die Familie in den rein privaten Teil ihres Sommerurlaubs zurück.