Die Suche nach dem neuen James-Bond-Darsteller ist offiziell vorbei - und jetzt? Mit der Verpflichtung von Robert Pattinson haben zwar die jahrelangen Spekulationen um den künftigen Top-Agenten ein Ende gefunden.

Doch kaum stand der 40 Jahre alte Brite als neuer 007 fest, kam schon die nächste Frage auf: Wer wird die weibliche Hauptrolle spielen, die seit Jahrzehnten als Bond-Girl bekannt ist?

Das Branchenblatt „Variety“ veröffentlichte eine Liste mit 19 Schauspielerinnen, die dafür infrage kämen. Darunter sind Margaret Qualley, die inzwischen auch im Film erfolgreiche Sängerin Zendaya und Florence Pugh, die auch in anderen Medien gehandelt werden.

Diskussion Wer sollte das Bond-Girl werden? 21.11.2026 Robert Pattinson ist der neue James Bond. Wer an seiner Seite im Film mitspielt, ist noch nicht bekannt.

Dass die Besetzung der Rolle so viel Aufmerksamkeit bekommt, hat einen Grund: Seit über 60 Jahren sind die Frauen an James Bonds Seite auch ein Spiegel der Gesellschaft. Seit Ursula Andress 1962 in „James Bond - 007 jagt Dr. No“ am Strand von Jamaika aus dem Wasser stieg, gehört das Bond-Girl zu den bekanntesten Frauenrollen der Filmgeschichte.

Bond-Girl: Ein Tabubruch in den 70ern

Für manche Schauspielerin wurde die Verkörperung dieser Filmfigur zum Sprungbrett, für viele blieb sie die bekannteste Rolle ihrer Karriere. Andere waren längst Stars, als sie an der Seite von 007 vor der Kamera standen. Die Liste reicht von Honor Blackman und Diana Rigg über Carole Bouquet und Sophie Marceau bis zu Halle Berry und Léa Seydoux.

Jane Seymour spielte 1973 in „Leben und sterben lassen“ die Kartenlegerin Solitaire. (Archivbild) Copyright: picture alliance / dpa

Sex-Appeal war von Anfang an Teil des Erfolgsrezepts und prägte das öffentliche Bild vom Bond-Girl, das zum Klischee wurde: knapp bekleidet, schmückendes Beiwerk. Tatsächlich waren einige weibliche Rollen in früheren Bond-Filmen ihrer Zeit aber voraus.

Die Bond-Filme zeigten auch starke Frauen, die für die damalige Zeit typisch männliche Berufe hatten und eigene Ziele verfolgten - Pilotinnen, Agentinnen, sogar Killerinnen.

Manche Bond-Girls setzten auch Zeichen, wenn es um Herkunft und Hautfarbe ging. Gloria Hendry wurde - ebenfalls in „Leben und sterben lassen“ - als Rosie Carver die erste Afroamerikanerin, mit der 007 auf der Leinwand eine Affäre hatte. Dass eine schwarze Frau in Bonds Armen landet, sei damals nicht selbstverständlich gewesen, sagte Hendry der dpa.

Andere Rollen waren von vornherein stark angelegt - als Agentinnen, die Bond ebenbürtig sind. Barbara Bach spielte in „Der Spion, der mich liebte“ (1977) die sowjetische Agentin Anya Amasova. Michelle Yeoh verkörperte 1997 in „Der Morgen stirbt nie“ die chinesische Agentin Wai Lin. Am Ende landeten allerdings auch sie alle in Bonds Armen.

Bond-Girl: Ist die Rolle politisch korrekt?

Der Begriff Bond-Girl steht seit einigen Jahren zur Diskussion. Während „Variety“ ihn in seiner Liste nutzt, haben sich Léa Seydoux, Naomie Harris und Monica Bellucci dagegen ausgesprochen. Sie bevorzugen Bond-Woman.

Wie modern die nächste Frau an Bonds Seite auch wird - die Literaturwissenschaftlerin Monica Germanà aus London hält nichts davon, Bond einfach politisch korrekt anzulegen.

Statt Klischees zu tilgen, solle man sich mit ihnen auseinandersetzen. „Ein politisch korrekter Bond-Film würde dem Einsatz für Gleichberechtigung schaden.“ (dpa/red)