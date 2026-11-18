Der britische Schauspieler Robert Pattinson hat eine besondere Verbindung zu Köln. Während eines mehrmonatigen Aufenthalts in der Region lernte der Hollywoodstar die Domstadt und ihre Brauhauskultur kennen. Vor allem das Kölsch ist ihm in Erinnerung geblieben. In einem Interview mit RTL erzählte er von seinen Erfahrungen und stellte eine Frage, die viele Kölnerinnen und Kölner kennen dürften.

Robert Pattinson begeistert vom Kölschkranz und den Köbesen

„Ich liebe euer Bier, das Kölsch“, sagte Pattinson im März 2025 in einem Interview mit RTL. Besonders beeindruckt zeigte er sich vom Kölschkranz, in dem die kleinen Gläser serviert werden. Allerdings war ihm nicht ganz klar, wie viele Kölsch er damit eigentlich bestellte.

„Wie heißt es noch mal, wenn man da 14 auf einmal bestellen kann?“, fragte der Schauspieler seinen Gesprächspartner. Als dieser ihn an den Begriff „Kranz“ erinnerte, berichtete Pattinson von seiner damaligen Verwirrung: Er habe sich gefragt, ob er ein einzelnes Kölsch oder gleich 14 Gläser bekomme.

Zeit in Köln in bester Erinnerung

Auch das Nachschenken durch den Köbes hatte es ihm angetan. In traditionellen Kölner Brauhäusern bringt der Köbes so lange ein neues Kölsch, bis der Gast seinen Bierdeckel auf das Glas legt. „Das sollte eigentlich in jedem Restaurant auf der Welt so laufen“, sagte Pattinson gegenüber RTL.

Robert Pattinson, hier in einer Bar, ist der neue James Bond. (Archivbild) Copyright: IMAGO/Avalon.red

Seine Zeit in Köln habe er sehr genossen. Die Stadt sei großartig und ausgesprochen lustig gewesen, erklärte der Schauspieler.

Neuer James Bond drehte 2017 in Köln und Umgebung

Pattinsons Verbindung zur Region geht auf das Jahr 2017 zurück. Damals hielt er sich für die Dreharbeiten zum Science-Fiction-Film „High Life“ von Regisseurin Claire Denis mehrere Wochen in Köln und Umgebung auf. Gedreht wurde unter anderem in den Filmstudios in Hürth.

Inzwischen steht für den 40-Jährigen eine weitere große Filmrolle an: Die Amazon MGM Studios gaben am Montag bekannt, dass Pattinson künftig James Bond spielen wird. Er tritt damit die Nachfolge von Daniel Craig an, der 2021 mit „Keine Zeit zu sterben“ seinen letzten Auftritt als britischer Geheimagent hatte.

Regie beim nächsten Bond-Film führt Denis Villeneuve, bekannt durch die „Dune“-Filme. Das Drehbuch stammt von Steven Knight, dem Schöpfer der Serie „Peaky Blinders“. Die Dreharbeiten sollen 2027 beginnen, der Kinostart ist für 2028 geplant.