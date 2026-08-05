Der ehemalige Tennisprofi Boris Becker verbringt derzeit gemeinsam mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro und seinen drei Söhnen einen Urlaub in Portugal. Dies geht aus Videoaufnahmen und Bildern hervor, die die Familie am ersten Augustwochenende 2026 auf der Plattform Instagram veröffentlicht hat. Auf den Fotos zelebriert der ehemalige Wimbledon-Champion das Familienidyll mit seinen Kindern, darunter auch mit seinem jüngsten Nachwuchs Zoë.

Boris Becker meldet sich aus dem Urlaub mit Lilian de Carvalho Monteiro

Ein in einer Instagram-Story geteiltes Video zeigt die Familie an einem Tisch in einer Strandbar im portugiesischen Ort Comporta. In der Aufnahme sitzt Lilian de Carvalho Monteiro neben den Söhnen Noah, Elias und Amadeus mit Blick auf den Atlantik.

Die Szene zeichnet sich durch vertraute Gesten aus: Noah Becker legt dabei den Arm um seinen jüngeren Halbbruder Amadeus, küsst ihn auf die Schläfe und klopft ihm auf den Rücken. Elias Becker ist beim Essen zu sehen, während Lilian de Carvalho Monteiro lächelnd in die Kamera blickt und eine Victory-Geste mit den Fingern zeigt. Auch auf Fotos zelebriert der ehemalige Wimbledon-Champion das Familienidyll mit seinen Kindern, darunter auch der jüngste Spross Zoë

Noah, Elias und Amadeus genießen die Zeit mit Boris Becker

Ergänzend dazu veröffentlichte der älteste Sohn Noah Becker Aufnahmen von einem Tennisplatz. Diese zeigen die Familienmitglieder bei einem Doppel, in dem Boris Becker gemeinsam mit Noah gegen die Brüder Elias und Amadeus antrat.

Die Veröffentlichungen stießen in den sozialen Medien auf Resonanz. Unter den Reaktionen findet sich unter anderem ein Kommentar des US-amerikanischen Musikers Lenny Kravitz, der den Beitrag positiv bewertete.

In weiteren Nutzerkommentaren wurde darauf hingewiesen, dass die Runde nicht vollständig sei – eine Anspielung auf Beckers Tochter Anna Ermakova.

Die drei Söhne entstammen den ersten beiden Ehen des Sportlers mit Barbara Becker und Lilly Becker. Mit seiner dritten Ehefrau Lilian, die er im September 2024 heiratete, hat Becker seit November 2025 eine gemeinsame Tochter. Seine Tochter Anna Ermakova stammt aus einer früheren Beziehung. (jag)