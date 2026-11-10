„Geschenk Gottes“Ex-Kinderstar sammelt Spenden – jetzt will er das überschüssige Geld behalten

Der frühere Kinderstar Brandon „Bug“ Hall hat mit einer Spendensammlung im Internet eine Kontroverse ausgelöst. Der 41-jährige US-Amerikaner, der 1994 durch die Filmkomödie „Die kleinen Superstrolche“ bekannt wurde, bat auf der Plattform „Gofundme“ ursprünglich um 2000 US-Dollar für seine Familie.

Obwohl die Summe auf mehr als 29.000 US-Dollar anwuchs und Hall zuvor ein Ende der Aktion nach Erreichen des Zielbetrags angekündigt hatte, weigert er sich nun, das zusätzliche Geld zurückzuerstatten. Er begründet dies mit seinem Glauben: „Es ist Gottes Wille.“

Brandon „Bug“ Hall: Armutsgelübde und Spendenaufruf

Hall lebt mit seiner Ehefrau Jill und den gemeinsamen Kindern auf einem Grundstück im US-Bundesstaat Arkansas. Die Familie haust derzeit in einem Wohnwagen und erwartet in wenigen Wochen die Geburt ihres sechsten Kindes.

Als Grund für den Hilferuf nannte Hall unerwartet hohe Rechnungen, darunter Kosten für das „Propan für den Camper und die unerwartet hohen Stromanschlusskosten“.

Da Hall nach seinem Rückzug aus Hollywood im Jahr 2020 zum Katholizismus übertrat und laut einem früheren Interview mit der britischen Zeitung „Daily Mail“ ein Armutsgelübde ablegte, stieß die Kampagne auf Proteste. Kritiker meldeten die Aktion bei Gofundme und forderten einen Stopp.

Nach einer Überprüfung stellte der Betreiber jedoch fest, dass kein Betrug oder Richtlinienverstoß vorliege, womit der Gesamtbetrag an Hall ausgezahlt wird. Gegenüber dem US-Portal „Page Six“ erklärte Hall, dass er die Kampagne wegen der laufenden Untersuchung zeitweise nicht habe stoppen können: „Ich habe allen gesagt, dass ich die Kampagne beende, sobald die 2000 Dollar erreicht sind.“

Pläne für Vieh, Baumaterial und Hausbau

Die Vorwürfe weist der frühere Schauspieler zurück. „Gottes Wille ist immer etwas, das mich verwirrt“, räumte er ein, sehe die zusätzlichen Einnahmen jedoch als „Geschenk Gottes“. Weiter sagte er: „Ich habe nie in Betracht gezogen, was passieren würde, wenn es Überschüsse gäbe.“

Gottes Wille ist immer etwas, das mich verwirrt. Brandon „Bug“ Hall

Mit dem Geld will Hall seine Existenz als Selbstversorger ausbauen. Geplant seien der Kauf von Vieh, landwirtschaftlichen Geräten sowie Baumaterialien, um ein festes Haus zu errichten und den Camper zu verlassen. Zudem solle die Summe die Familie nach der Geburt entlasten.

Auf Kritik an der Größe seiner Familie entgegnete Hall: „Ich glaube, dass der Zweck der Ehe die Erziehung von Kindern ist.“ Er sei es gewohnt zu tun, was er für das Richtige halte, ungeachtet der Meinungen Außenstehender.

Hall hatte sich 2020 nach einer Festnahme wegen des Konsums von Druckluftspray, die ohne Verurteilung blieb, weitgehend aus der Filmindustrie zurückgezogen. Sein bislang letzter Film, „Die Gesandte des Papstes“, wurde bereits 2021 gedreht, kam jedoch erst im März 2024 in die Kinos. Insgesamt war er in über 50 Film- und Fernsehrollen zu sehen. (jag)