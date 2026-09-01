Die Schlagersängerin Claudia Jung absolviert vor der Fortsetzung ihrer laufenden Jubiläumstournee einen kurzfristigen Auftritt an der Playa de Palma auf Mallorca. Die 62-Jährige steht am 1. September im Nachmittagsprogramm des Großraum-Lokals Megapark auf der Bühne. Das teilte die „Stumme Signale“-Sängerin ihren Fans auf ihrem Instagram-Kanal mit.

Claudia Jung singt auf Mallorca

Das Engagement weicht vom gewohnten Rahmen der Künstlerin ab, die in ihrer jahrzehntelangen Karriere vor allem für traditionellen Schlager bekannt ist. Ihren Auftritt im Partyumfeld kommentierte Jung mit der Bemerkung, sie dürfe vor Ort „für die Familienunterhaltung sorgen“. Ein längerer Aufenthalt ist nicht geplant: Bereits am Abend reist die Sängerin wieder ab, bevor am 5. September das reguläre Tourneeprogramm fortgesetzt wird.

Die Termine fallen in ein von persönlichen Einschnitten geprägtes Jahr. Nach dem Krebstod ihres Ehemannes Hans Singer Anfang des Jahres sprach Jung in der ZDF-Sendung „Volle Kanne“ über den Trauerprozess, der in Wellen verlaufe: „Es gibt Tage, da kann man das gut ertragen, oder einigermaßen gut ertragen. Es gibt Tage, da geht das gar nicht.“

Krebstod ihres Ehemanns überschattet ihr Jahr

Gemeinsam mit ihrer Tochter erlebe sie den Verlust dennoch mit dem Gefühl einer bleibenden Präsenz: „Wir haben immer das Gefühl: Er ist hinter uns, schaut uns über die Schulter und gibt so von hinten seine Kommentare.“

Wie nahe ihr der Abschied weiterhin geht, zeigte sich erst am vergangenen Sonntag im Fernsehen. In der vorletzten Live-Ausgabe der ARD-Unterhaltungssendung „Immer wieder sonntags“ widmete Claudia Jung ihrem verstorbenen Ehemann das Lied „Die Liebe meines Lebens“.

Der Auftritt fand vor dem Hintergrund des bevorstehenden Endes der traditionsreichen Sendung statt: Das von Stefan Mross moderierte Vormittagsformat wird nach mehr als 30 Jahren eingestellt.

Jung gehörte über viele Jahre zu den gern gesehenen Stammgästen der beliebten Schlagershow und war während der Saison regelmäßig mit ihren Liedern und Auftritten dabei. In der Regel war sie einmal pro Saison in der Sendung zu Gast.