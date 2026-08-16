„Mein letztes Jahr“Cristiano Ronaldo spricht über intime Trauung – und sein Karriereende

Wie das Modemagazin „Vogue“ berichtet, haben Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo und seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez geheiratet. Statt einer pompösen Promi-Sause mit hunderten Gästen wählte das Paar einen überraschend intimen Rahmen: Das Ja-Wort gaben sich die beiden am 11. August 2026 ganz privat im heimischen Wohnzimmer ihres Sommerhauses im portugiesischen Cascais – exakt am zehnten Jahrestag ihres ersten Kennenlernens in einer Madrider Gucci-Boutique.

Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo: Intime Hochzeit im Wohnzimmer

„Als kleines Mädchen habe ich vom größten Schloss, der größten Kutsche, dem längsten Kleid und einer Krone voller Diamanten geträumt“, verriet Georgina der „Vogue“. „Jetzt sage ich: Nein. Ich wollte etwas Intimes, mit meinem Partner und unseren Kindern zu Hause. Schlösser, Häuser, Inseln, Autos: Das haben wir jeden Tag in Reichweite. Aber Privatsphäre ist für uns das wirklich Außergewöhnliche.“

Die Trauung fand an dem Tisch statt, an dem die Familie auch täglich isst. Cristiano scherzte im Gespräch über die familiäre Kulisse: „In dreißig Jahren ist es aber wahrscheinlich nicht mehr derselbe Tisch, wir ändern sicher noch die Deko.“ Ernsthafter fügte er über den neuen Lebensabschnitt hinzu: „Allein die Tatsache, nun Mann und Frau zu sein – damit steigt man in eine andere Liga auf.“

Cristiano Ronaldo spricht über sein mögliches Karriereende

Auch modisch schloss sich ein Kreis: Beide trugen maßgeschneiderte Outfits des Labels Gucci. Für den passenden Glamour sorgten ein gewaltiger Verlobungsring sowie ein Collier mit einem 50-Karat-Diamanten. Star-Fotograf Juergen Teller hielt den Tag in unkonventionellen Bildern fest.

Nach der Zeremonie im Wohnzimmer reiste die Familie zu einer privaten Segnung und Messe in die berühmte Pilgerstätte Fátima. Flitterwochen gab es allerdings keine: Für Ronaldo begann kurz darauf bereits die Saisonvorbereitung in Saudi-Arabien.

„Jeder Tag ist wie Flitterwochen“, betonte der Star-Kicker gelassen und kündigte zugleich an, dass seine aktive Karriere sich dem Ende zuneige: „Das ist wahrscheinlich mein letztes Jahr im Fußball, und ich möchte ein spektakuläres Vermächtnis hinterlassen.“

Eine spätere, große Feier mit Freunden und Verwandten sei für die Zukunft nicht ausgeschlossen. Auch weiterer Nachwuchs ist denkbar. Georginas Fazit nach dem emotionalen Tag: „Ich brauchte nichts weiter: meinen Mann, meine Kinder, unser Zuhause, unseren Glauben und unsere Liebe.“