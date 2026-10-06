Désirée Nick hat sich erneut kritisch geäußert. Im Fokus ihrer jüngsten Kommentare steht die Schlagersängerin Andrea Berg. Gegenüber dem Magazin „Freizeit Vergnügen“ fand die 70-jährige Entertainerin deutliche Worte für die Musik der Künstlerin aus Krefeld. Im Vergleich zu Helene Fischer, über die sie sich in der Vergangenheit ebenfalls lustig machte, schneidet Berg in Nicks Bewertung nun am schlechtesten ab.

Als sie gefragt wurde, welche der zwei prominenten Musikerinnen sie bevorzugt, war die Antwort der Kabarettistin unmissverständlich. Ihr Geschmack treffe Andrea Berg keineswegs. „Die finde ich zu volkstümlich, zu ländlich, bäuerlich“, lautet Nicks direkte Kritik. Dies sind deutliche Aussagen über eine Künstlerin, die seit über drei Jahrzehnten erfolgreich große Arenen bespielt.

Gemäßigtere Töne für Helene Fischer

Im Gegensatz dazu äußerte sich Nick anfänglich erstaunlich versöhnlich über die Schlager-Künstlerin Helene Fischer. In ihrem Podcast „Lose Luder“ hatte die Entertainerin vor drei Jahren Fischers gesangliche Leistung noch als „Mittelmaß“ bezeichnet und die Behauptung aufgestellt, dass jede Studentin einer Musicalschule über mehr Talent verfüge.

Nun macht Nick eine teilweise Kehrtwende: Fischer sei „gut in dem, was sie macht“ und außerdem „sehr ehrgeizig“. Die Sängerin des Hits „Atemlos“ fülle eine bestimmte Marktlücke aus und entspreche ihrem Geschmack mehr als Andrea Berg.

Désirée Nick teilt gerne gegen Kolleginnen aus. (Archivbild) Copyright: IMAGO/Stephan Wallocha

Fischer bleibt von einem Seitenhieb jedoch nicht verschont. Die fehlende musikalische Innovation wird von Nick prompt kritisiert: „Obwohl keine Weiterentwicklung erkennbar ist, es ist immer dasselbe seit Jahren.“ Es wird sich zeigen, wie die beiden erfolgreichen Schlagersängerinnen auf diese doppelte Kritik reagieren werden.

Bühnenjubiläum und neue TV-Projekte für Nick

Vor kurzem beging Nick ihren 70. Geburtstag. Anlass war die große Jubiläumsveranstaltung „Reflection“ im Berliner Wintergarten Varieté, bei der sie ihre über 40-jährige Karriere im Unterhaltungsgeschäft Revue passieren ließ.

Neben ihrer Theatertätigkeit, die bald mit einer neuen Tournee fortgesetzt wird, ist die Künstlerin derzeit hauptsächlich im Fernsehen aktiv. Für den Streamingdienst Joyn hat sie die Leitung der Sendung „Realitystar Academy“ übernommen.

Zusätzlich tritt Nick häufig in Gastrollen bei Fernsehproduktionen auf und erzeugt mit ihrem Podcast „Lose Luder“ öffentliche Aufmerksamkeit. Auf ihren Profilen in den sozialen Medien äußert sie sich darüber hinaus in ihrer typisch scharfen Art zu aktuellen Ereignissen in der Welt der Prominenten. (red)