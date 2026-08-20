Nach monatelanger Ungewissheit herrscht Klarheit über die Zukunft der „Helene Fischer Show“: Das ZDF hat die Rückkehr der beliebten Musik- und Unterhaltungssendung für das diesjährige Weihnachtsprogramm bestätigt.

Wie das Portal „Schlagerpuls“ berichtet, teilte die Zuschauerredaktion des Mainzer Senders dies Fans auf Anfrage mit. Zuvor hatte sich die Sendeanstalt noch zurückhaltend geäußert und lediglich von laufenden Gesprächen gesprochen.

Bereits im Juni hatte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann gegenüber dem Branchendienst „dwdl.de“ vorsichtige Hoffnung verbreitet. Mit Blick auf die großen Shows zum Jahresausklang erklärte er damals: „Für Helene Fischer sieht es gut aus.“

Helene Fischer kehrt ins TV zurück

Genaue Einzelheiten zur Produktion stehen gegenwärtig noch aus. Weder die Gästeliste noch das musikalische Konzept oder die Termine für die Aufzeichnungen sind bislang offiziell bekannt. Traditionell strahlte das ZDF das Format stets am ersten Weihnachtsfeiertag aus.

Im vergangenen Jahr hatte die Show pausiert, nachdem Fischer zum zweiten Mal Mutter geworden war. In diesem Jahr zeigt sich die Sängerin wieder verstärkt in der Öffentlichkeit.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums ihres Debütalbums „Von hier bis unendlich“ absolvierte sie im Juni und Juli eine ausgedehnte Stadion- und Arenatournee, die sie unter anderem auch nach Köln führte. Zudem kündigte die Künstlerin für den 4. September die Veröffentlichung ihrer neuen Single „An meiner Seite“ an.

Show hat seit 2011 Tradition im ZDF

Die „Helene Fischer Show“ wird seit 2011 traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr ausgestrahlt und bietet eine Mischung aus Gesang, Tanz, Akrobatik sowie hochkarätigen Duetten mit nationalen und internationalen Gästen.

Zu den emotionalsten Momenten der TV-Geschichte zählte 2014 der letzte Fernsehauftritt von Udo Jürgens, der nur zehn Tage nach den Dreharbeiten verstarb. In den Jahren 2020 bis 2022 fiel das Spektakel aufgrund der Pandemie aus und wurde lediglich durch das Best-of „Meine schönsten Momente“ ersetzt, bevor 2023 und 2024 die gefeierte Rückkehr folgte.

Nach einer erneuten Pause im Jahr 2025 blickt das Erfolgsformat auf elf reguläre Ausgaben zurück, auf deren Bühne bereits Weltstars wie Bryan Adams, Robbie Williams, Take That und Andrea Bocelli standen. (jag)