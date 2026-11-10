„Das gibt Ärger“Joko Winterscheidt spottet bei „Wer stiehlt mir die Show?“ über Stefan Raab

Joko Winterscheidt nimmt kein Blatt vor den Mund. In der zweiten Folge der neuen „Wer stiehlt mir die Show?“-Staffel (Ausstrahlung Sonntag, 8. November, 20.15 Uhr) nutzt der ProSieben-Moderator eine Steilvorlage für einen fiesen Spruch gegen Stefan Raab. In einem Spiel seines Formats müssen seine Promi-Gäste - Jens „Knossi“ Knossalla, Carolin Kebekus und Moritz Wagner - zwei TV-Shows identifizieren. Dabei läuft auch die Erkennungsmelodie von „TV total“ ...

Stefan Raab bekam bei ProSieben in Abwesenheit eine Breitseite ab. (Bild: 2025 Getty Images/Andreas Rentz) Copyright: 2025 Getty Images/Andreas Rentz

Gleichzeitig wird der Moderationstext zu „Wer stiehlt mir die Show?“ vorgetragen. Knossi erkennt beide Sendungen richtig und erhält einen Punkt. Auf die ProSieben-Kult-Show „TV total“ bezogen, die von Stefan Raab 1999 ins Leben gerufen wurde, richtet Joko Winterscheidt anschließend einen Aufruf in Richtung seines Moderations-Kollegen: „Lieber Stefan, falls du mal vorbeikommen möchtest, bewirb dich doch als Wildcard!“ Die „Wildcard“-Kandidaten werden bei „Wer stiehlt mir die Show?“aus nicht prominenten Bewerberinnen und Bewerbern ausgesucht.

„Vielleicht muss ich irgendwann auch mal zu RTL“

Knossi staunt über den Seitenhieb von Joko nicht schlecht und glaubt: „Das gibt Ärger!“ (Bild: Joyn / Julian Mathieu) Copyright: Joyn / Julian Mathieu

Eine Mischung aus Raunen und Gelächter geht durch das Publikum. Auch die Promis sind überrascht ob des heftigen Seitenhiebs gegen den Moderator, der inzwischen für den Konkurrenz-Sender RTL tätig ist. „Das gibt Ärger!“, mahnt Knossi. Auch Carolin Kebekus ist überzeugt, dass Stefan Raab diesen Witz gar nicht lustig finden dürfte: „Du kriegst einen Anruf!“

Joko wiederum hat noch nicht genug. Zunächst spottet er darüber, ob er sich nun wohl einen Platz auf dem berüchtigten Soundboard von Stefan Raab verdient habe. Dann meint er: „Man spielt ein bisschen mit dem Feuer. Wer weiß, vielleicht muss ich irgendwann auch mal zu RTL.“ Daraufhin verschwindet Joko schnell hinter seinem Pult, ehe der Kommentar aus dem Off kommt: „Du bleibst schön hier!“

Das - Achtung Spoiler - wird zunächst allerdings nicht mehr als Moderator der Sendung der Fall sein. Denn Carolin Kebekus holt die meisten Punkte und bezwingt Joko im Finale. Damit gewinnt die Komikerin die Moderation und wird durch die dritte Folge von „Wer stiehlt mir die Show?“ (Sonntag, 15. November, 20.15 Uhr, ProSieben) führen. Joko muss dann als einer der Kandidaten versuchen, seine Sendung zurückzuerobern. (tsch)