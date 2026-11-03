Nach einer rund einjährigen Pause von der Bildfläche ist Nora Tschirner in den vergangenen Wochen ins Fernsehen zurückgekehrt. Die 45-jährige Schauspielerin trat unter anderem kürzlich als Gast in der Sendung „Die Carolin Kebekus Show“ auf. Es ist einer ihrer ersten größeren Fernsehauftritte seit September 2025. Damals hatte Tschirner ihre Teilnahme an der Verleihung der „Goldenen Henne“ krankheitsbedingt kurzfristig absagen müssen.

Moderator Florian Silbereisen erklärte seinerzeit dem Publikum, Tschirner sei wirklich wahnsinnig traurig gewesen, da sie gern gekommen wäre. Es gehe ihr gar nicht gut, sie sei leider krank, so Silbereisen weiter. In der Folgezeit zog sich der ehemalige „Tatort“-Star weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Welche Erkrankung hinter der Absage steckte, wurde nicht öffentlich bekannt.

Carolin Kebekus: Rückblick auf die Popkultur der 2000er-Jahre

In der aktuellen Ausgabe widmete sich Gastgeberin Carolin Kebekus gemeinsam mit Tschirner den Trends der 2000er-Jahre. Alte Archivaufnahmen thematisierten dabei modische Entwicklungen sowie prägende Momente damaliger Unterhaltungsformate.

Tschirner, die damals unter anderem für den Musiksender „MTV“ moderierte, räumte in der Sendung ein, dass ihre Erinnerungen an manche Stationen dieser Zeit verschwommen seien. Auf Instagram veröffentlichte Kebekus Eindrücke von der Aufzeichnung. Die Aufnahmen zeigen Requisiten aus jener Dekade und gemeinsame Momente mit dem früheren „Keinohrhasen“-Star.

Neuer Kurzhaarschnitt bei öffentlichem Auftritt

Neben ihrer Rückkehr vor die Kamera fiel Tschirner durch ein verändertes Erscheinungsbild auf. Statt ihrer bislang langen Haare trägt die gebürtige Berlinerin nun einen längeren Pixie-Cut.

Ganz neu ist diese Veränderung allerdings nicht: Bereits im September präsentierte sie den Schnitt während der „Business Leaders' Night“. Während Tschirner das Haar dort zur Seite geföhnt trug, zeigte sie sich in der Sendung von Kebekus mit fransig ins Gesicht gestylten Partien.

Auch in einer weiteren ARD-Sendung war Nora Tschirner bereits mit ihrem neuen Look zu sehen. Vor zwei Wochen trat sie gemeinsam mit Christoph Maria Herbst im „Quizduell-Olymp“ an. (jag)