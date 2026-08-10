Termine, Stream, Investoren„Die Höhle der Löwen“ 2026 – Alles zur 20. Staffel auf VOX

Es darf wieder gepitcht werden: Die erfolgreiche TV-Show „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) kehrt mit einer neuen Staffel auf den Bildschirm zurück. Ab Montag, dem 7. September 2026, werden die neuen Folgen ausgestrahlt. Wir haben für Sie alles Wissenswerte zur neuen, mittlerweile 20. Staffel, für Sie zusammengestellt.

„Die Höhle der Löwen“: Welche Investoren sind in der 20. Staffel dabei?

In der 20. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ dürfen sich die Zuschauer wieder auf ein spannendes Aufgebot an Investoren freuen. Mit dabei sind altbekannte Gesichter und frische Impulse: Carsten Maschmeyer, der Finanzprofi schlechthin, und Dagmar Wöhrl, Unternehmerin mit Herz und Erfahrung, nehmen wieder auf den begehrten Stühlen Platz. Ebenfalls mit von der Partie ist Janna Ensthaler, die als Green-Tech-Expertin das Team bereichert.

Natürlich darf auch die vom Forbes-Magazin frisch gekürte „Königin des Teleshoppings“, Judith Williams, nicht fehlen, ebenso wenig wie Handelsriese Ralf Dümmel, der schon viele Gründerträume wahrgemacht hat. Verstärkt wird die Runde zudem durch Tech-Investor Frank Thelen, der seit der 18. Staffel wieder mitmischt, sowie die beiden neuen Löwen Johannes Kliesch und Andreas W. Herb, die für frischen Wind in der Löwenhöhle sorgen.

Das sind die neuen Löwen:

Johannes Kliesch

Johannes Kliesch ist Mitgründer der SNOCKS Group, die mit Socken und Unterwäsche startete und sich zu einem erfolgreichen E-Commerce-Unternehmen entwickelte. Kliesch bringt vor allem Erfahrung in den Bereichen Online-Handel, Markenaufbau und Marketing mit. Für die Gründer in „Die Höhle der Löwen“ setzt der 31-Jährige unter anderem auf ungewöhnliche Beteiligungsmodelle.

Andreas W. Herb

Andreas W. Herb ist Gründer und CEO der MBG Group. Zum Unternehmen gehören unter anderem die Getränkemarken Salitos, Effect Energy und Scavi & Ray. Der 55-Jährige verfügt vor allem über Erfahrung im Aufbau und Vertrieb von Konsumgütermarken und bringt damit einen anderen unternehmerischen Schwerpunkt als die bisherigen Löwen mit.

DHDL 2026: Ausstrahlung und Streaming

Die 20. Staffel der Gründershow startet am Montag, dem 7. September 2026, um 20.15 Uhr und wird dann wöchentlich ebenfalls montags im Free-TV auf VOX ausgestrahlt. Ältere Folgen der Show können Zuschauer über den Streaming-Dienst RTL+, zu dem auch der Sender Vox gehört, abrufen. Dort sind auch die alten Staffeln ab 2014 verfügbar.

„Höhle der Löwen“ 2026: Termine in der Übersicht

Insgesamt wird es acht Folgen bei der 20. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ geben. Die Sendungstermine 2026 bei VOX (alle jeweils montags um 20.15 Uhr) im Überblick:

Folge 1, 7. September 2026, 20.15 Uhr, VOX und RTL+ Folge 2, 14. September 2026, 20.15 Uhr, VOX und RTL+ Folge 3, 21. September 2026, 20.15 Uhr, VOX und RTL+ Folge 4, 28. September 2026, 20.15 Uhr, VOX und RTL+ Folge 5, 5. Oktober 2026, 20.15 Uhr, VOX und RTL+ Folge 6, 12. Oktober 2026, 20.15 Uhr, VOX und RTL+ Folge 7, 19. Oktober 2026, 20.15 Uhr, VOX und RTL+ Folge 8, 26. Oktober 2026, 20.15 Uhr, VOX und RTL+

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Der Sender behält sich Programmänderungen vor.

DHDL 2026: Auf welche Highlights und Neuerungen können wir uns freuen?

Die 20. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ verspricht wieder viele spannende Pitches und innovative Geschäftsideen. Gleich in den ersten Folgen präsentiert ein Start-up eine spektakuläre Fensterputz-Drohne für den Außenbereich. Ebenfalls mit dabei ist die Influencerin Diana zur Löwen, die selbst vor die Investoren tritt, um ihre eigene Geschäftsidee vorzustellen.

Unterstützung erhalten die Gründer in der Jubiläumsstaffel wieder von bekannten Prominenten: Unter anderem treten Sternekoch Johann Lafer, Micaela Schäfer und Fußballtrainer Steffen Baumgart als Markenbotschafter für verschiedene Produkte auf.

Ralf Dümmel gehört zu den beliebtesten Löwen. Er investiert auch gerne und oft. Copyright: RTL / Boris Breuer

Die neue Staffel bringt auch einige Neuerungen mit sich. Mit Johannes Kliesch und Andreas W. Herb erweitern zwei neue Investoren die Runde auf insgesamt acht Löwen. Auch bei den Deals gibt es neue Dynamiken: Kliesch will unter anderem mit ungewöhnlichen Beteiligungsmodellen für die Gründer punkten.

Carsten Maschmeyer ist ebenfalls Investor bei „Höhle der Löwen“. Copyright: RTL / Boris Breuer

Alle Folgen stehen wie gewohnt bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auf RTL+ zum Abruf bereit. Zudem blickt die Show regelmäßig auf frühere Teilnehmer zurück und zeigt, wie sich deren Unternehmen seit ihrem Auftritt entwickelt haben.

Wer moderiert „Die Höhle der Löwen“ 2026?

Moderator Amiaz Habtu ist seit der ersten Staffel dabei. Copyright: RTL / Boris Breuer

Auch in der 20. Staffel der erfolgreichen Gründershow „Die Höhle der Löwen“ bleibt Ermias „Amiaz“ Habtou als Moderator dabei. Bereits seit der ersten Staffel 2014 führt er durch die Sendung und hat sich als fester Bestandteil etabliert. Mit seiner ruhigen Art hat er im Vorfeld schon so manchen Pitch erfolgreich eingeleitet und die Kandidaten auf die schwierige Aufgabe vorbereitet. Der sympathische Moderator lebt seit vielen Jahren in Köln.

Die Höhle der Löwen: Kölner Start-ups

In den vergangenen Staffeln waren auch immer wieder Kölner Start-ups mit von der Partie.

„Die Höhle der Löwen“: Das Konzept

In der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ stellen sich kreative Start-up-Unternehmer und mutige Erfinder einer knallharten Jury, um ihre Ideen zu präsentieren. Die „Löwinnen“ und „Löwen“ sind erfahrene Unternehmer, die entscheiden, ob sie in das Unternehmen investieren oder nicht.

Dabei geht es vor allem um innovative Produkte und gute Deals, um eine Win-win-Situation für beide Seiten zu schaffen. Kommt ein Deal zustande, können die Investoren Anteile am Unternehmen erwerben, die Gründer erhalten eine Finanzspritze und das Know-how der erfolgreichen Manager. (jag)