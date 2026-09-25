Eine Woche nach dem angekündigten Aus für Jan Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ hat das ZDF eine neue Satiresendung in Aussicht gestellt. Das von Kabarettist Florian Schroeder moderierte „Journal Deluxe“ soll Ende Oktober erstmals zu sehen sein, wie der Sender mitteilt. Das ZDF selbst beschreibt die Sendung in einer Mitteilung als „mehr als eine Late-Night-Show mit Gästen und so viel mehr als ein Comedy-Format“.

Explizit als Nachfolger vom „ZDF Magazin Royale“ benannte der Sender die neue Show am Donnerstag nicht. Böhmermanns Platz im Hauptprogramm nimmt Schröder zumindest vorerst nicht ein: Das ZDF strahlt die erste Folge vom „Journal Deluxe“ im Fernsehen am 3. November nur nachts um 0.45 Uhr aus, in der Mediathek soll diese dagegen schon am 29. Oktober ab 18.00 Uhr zu sehen sein.

„Satirefarbe, die es so bisher nicht gibt“

Das genaue Format der Sendung bleibt noch unklar. Es soll Gäste geben, auch politisch dürfte es werden. „Als präziser Beobachter und schlagfertiger Kommentator seziert der Satiriker Florian Schroeder die Gegenwart“, beschreibt der ZDF die Sendung laut Mitteilung. Die Sendung „stellt Fragen und analysiert scharf: Wie viel neue Wohnungen entstehen durch Enteignung? Wo stellen Grüne die Brandmauer hin, wenn der Handwerker erkennbarer AfD-Sympathisant ist?“

„Es erwartet uns eine neue Satirefarbe, die es so bisher nicht gibt. Eine, die liberaler ist, eine die keine Scheuklappen aufsetzt, eine die neue Stimmen zu Wort kommen lässt und selbst eine neue Stimme ist“, beschrieb Schroeder seine neue Sendung laut Mitteilung. Der 47-Jährige hatte 2023 mit „Schroeder darf alles“ bereits eine TV-Satiresendung für die ARD moderiert, die nach zehn Folgen wieder eingestellt wurde.

Letzte Folge vom „ZDF Magazin Royale“ im Dezember

In der vergangenen Woche hatte das ZDF das Ende von Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ nach mehr als sechs Jahren angekündigt. Die Sendung soll am 18. Dezember zum letzten Mal zu sehen sein. Man befinde sich „aktuell in guten Gesprächen mit Jan Böhmermann zu einem möglichen neuen Show-Konzept“, hieß es weiter. Wer Böhmermanns Sendeplatz – freitags um 23.00 Uhr nach der „heute-show“ – danach einnimmt, ließ das ZDF offen. (dpa/red)