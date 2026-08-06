Gloria von Thurn und Taxis verspottet Peter Maffay nach Auftritt bei ihrem Schloss

Gerade noch war er ihr Stargast - jetzt hat Gloria von Thurn und Taxis den Auftritt von Peter Maffay bei den Schlossfestspielen in Regensburg verspottet. Am 16. Juli hatte der Musiker dort gespielt und dabei eine Botschaft gegen Hass und für Toleranz an die Fans gerichtet. Darüber macht sich die Unternehmerin jetzt lustig.

In einem Instagram-Video, das auf dem Account ihres Bruders Carl Graf von Schönburg-Glauchau gepostet wurde, äfft Gloria von Thurn und Taxis die Worte von Peter Maffay nach und parodiert dabei auch das berühmte rollende R des gebürtigen Rumänen. „Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren“, beginnt sie und krümmt sich vor Lachen: „Dieser Platz hier, diese Bühne, dieses Haus ist wunderschön, aber es ist auch belastet. (...) Wir sind für Toleranz, wir sind für Diversität und wir sind für ... na, ihr wisst schon.“ Im Hintergrund ist das Gelächter von weiteren Frauen und Männern zu hören.

Peter Maffay bezeichnete Schloss als „belasteten Ort“

Gloria von Thurn und Taxis hat sich über Peter Maffay lustig gemacht. (Bild: 2022 Getty Images/Hannes Magerstaedt) Copyright: 2022 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Bei den Festspielen am Schloss St. Emmeram in Regensburg, deren Schirmherrin Gloria von Thurn und Taxis ist, hatte Peter Maffay die Unternehmerin indirekt kritisiert. Es gebe „einige Äußerungen und Haltungen, die wir nicht teilen“, betonte der Rocker und bezog sich dabei mutmaßlich auf die Nähe der Fürstin zu AfD-Chefin Alice Weidel. Das Schloss bezeichnete er als einen „belasteten Ort“.

Zudem gab Peter Maffay zu verstehen: „Wir respektieren die demokratischen Spielregeln. Wir respektieren unser Grundgesetz, vor allem den Artikel 1, in dem es heißt: 'Die Würde des Menschen ist unantastbar'.“ Und weiter: „Radikale, rassistische, menschenverachtende Positionen lehnen wir ab. Egal, woher sie kommen, von rechts, von links oder aus der Mitte.“ Vom Publikum erntete der 76-Jährige dafür kräftigen Applaus.

Gegenüber „Bild“ erklärte Peter Maffay, warum er trotz Fan-Kritik ganz bewusst bei den Schlossfestspielen auftrat: „Wenn man ein Feuer löschen will, muss man dorthin gehen, wo es brennt. Das ist der Weg, um unsere Positionen und Werte zu verteidigen. Das wird bei uns auch in Zukunft so sein. Wir müssen uns diesen Entwicklungen stellen.“

Dass Gloria von Thurn und Taxis einen ihrer Gäste kritisiert, ist nicht das erste Mal. 2025 hatte sich Vicky Leandros kurzfristig geweigert, bei ihrem Auftritt bei den Schlossfestspielen zu singen, nachdem sie erfahren hatte, dass Alice Weidel auf Einladung der Fürstin im Publikum sitzen würde. Gloria von Thurn und Taxis spottete anschließend beim Nachrichtenportal „Nius“: „Vicky Leandros hat sich tatsächlich danebenbenommen, war keine Lady. Mir hat sie einen Gefallen getan, dass ich die Show nicht angucken musste.“ (tsch)