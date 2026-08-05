„Du wirst so geliebt“So ausgelassen feiert Herzogin Meghan ihren 45. Geburtstag

Herzogin Meghan hat am 4. August ihren 45. Geburtstag gefeiert. Anlässlich des Tages teilten Vertraute der Frau von Prinz Harry Glückwünsche in den sozialen Medien. Unter den Gratulantinnen befand sich die Designerin Tracy Robbins, die eine Fotostrecke auf der Plattform Instagram veröffentlichte. Dazu schrieb sie: „Alles Gute zum Geburtstag für meine Komplizin. Ich liebe es, das Leben mit dir Stück für Stück zu bestreiten. Ich liebe dich, Meghan“

Herzogin Meghan: Freundinnen feiern sie auf Instagram

Zu den Aufnahmen gehörte auch das Bild einer Mahjong-Torte – eine Anspielung auf eine regelmäßige Spielrunde, von der Herzogin Meghan bereits in ihrer Netflix-Show „With Love, Meghan“ berichtet hatte.

Auch die Unternehmerin Kelly McKee Zajfen, eine enge Freundin von Meghan, teilte ein gemeinsames Foto mit Geburtstagswünschen. Darauf stehen die beiden lächelnd im Freien vor blühendem Gebüsch, tragen weiße T-Shirts mit dem roten Aufdruck „Love Like a Mother“ und Jeans. „Alles Gute zum Geburtstag für dieses Traummädchen. Du wirst so sehr geliebt“, schrieb sie dazu.

Herzogin Meghan springt in den Pool

Herzogin Meghan selbst gewährte ebenfalls kurze Einblicke in die Feierlichkeiten in Kalifornien. In Beiträgen waren unter anderem ein Sprung in einen Pool mit Luftballons sowie Ausschnitte aus einem Video mit Prinz Harry zu sehen.

Der Geburtstag folgt nur wenige Wochen auf einen aufsehenerregenden und emotionalen Besuch im Vereinigten Königreich: Gemeinsam mit ihren beiden Kindern, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), war Herzogin Meghan zum ersten Mal seit vier Jahren wieder auf die britische Insel gereist.

Neben privaten Momenten stand dabei auch ein lange erwartetes Treffen mit ihrem Schwiegervater König Charles III. auf dem Programm. Es war eine Reise mit Seltenheitswert, da Prinz Harry in den vergangenen Jahren immer wieder betont hatte, dass ihm und seiner Familie ohne die entzogenen staatlichen Sicherheitsgarantien bei Aufenthalten in seiner Heimat die nötige Schutzgrundlage fehle.