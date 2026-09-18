Turbulentes „Heidifest“Weltstar bringt Klum in die Bredouille – nur Schlager-Ikone zeigt Würde

Heidi Klum hat zum zweiten Mal zum „Heidifest“ ins Münchner Hofbräuhaus eingeladen. Unter der Regie von RTL feierten zahlreiche Stars im Dirndl eine ausgelassene Party, um sich auf das bevorstehende Oktoberfest einzustimmen. Dabei lief nicht immer alles nach Plan.

Schon vor dem Start der TV-Show musste sich die gebürtige Bergisch Gladbacherin in Geduld üben. Als die 53-Jährige in einem knallgelben Dirndl in Begleitung ihrer Mutter Erna, ihres Ehemanns Tom Kaulitz, ihres Sohnes Henry Samuel und ihres kleinen weißen Hundes „Fritz“ in einer Rikscha in der Münchner Innenstadt vorfuhr, kam kurz Hektik auf. Denn von dem angekündigten Superstar fehlte jede Spur.

Viel Hektik beim „Heidifest“ – Heidi Klum zittert um Superstar

Erst mit etwas Verspätung kam Klums Modelkollegin Naomi Campbell, die später als DJ glänzen durfte. Nach ihrer Ankunft posierte sie gemeinsam mit Klum und dem deutschen Model Nadja Auermann für die Fotografen. Später stieß auch Klums Tochter Leni Klum noch dazu, um das kleine Klassentreffen der Supermodels perfekt zu machen.

Der Verbleib des zweiten angekündigten Weltstars, der Sängerin Nicole Scherzinger, brachte Klum und die Macher der Show plötzlich in die Bredouille. Auf die Frage nach der Frontfrau der „Pussycat Dolls“ sagte eine RTL-Sprecherin auf dem roten Teppich: „Das wissen wir nicht.“

Katja Ebstein tritt bei „Heidifest“ auf und singt von Wundern

In der später ausgestrahlten RTL-Show trat die Ex-Freundin von Lewis Hamilton jedoch auf und sang ihren Hit „Don’t Cha“. Nicht nur ihre Darbietung stieß bei den Fernsehzuschauern allerdings teilweise wegen der schlechten Tonqualität auf Kritik. Aber auch die vier längeren Werbeblöcke kamen nicht so gut an.

Katja Ebstein im Bayerischen Hof. Copyright: IMAGO/APress

Für ein Highlight sorgte unterdessen Katja Ebstein. Die Schlagersängerin und ESC-Legende gehörte neben Ace of Base, Sarah Engels, Rednex und Dr. Alban zu den musikalischen Gästen, die im Eiltempo durch die RTL-Sendung gejagt wurden.

Mit ihrem Hit „Wunder gibt es immer wieder“ eroberte die 81-Jährige die Herzen des ausgelassenen Publikums im turbulenten Programm. Danach verschwand Ebstein sofort aus dem Sichtfeld der Kameras und wurde auch nicht mehr gesehen.

Angela Ermakova (l.) und Anna Ermakova im Dirndl. Copyright: Felix Hörhager/dpa

Zahlreiche Teilnehmerinnen aus Klums Castingshow „Germany’s Next Topmodel“, darunter Gina-Lisa Lohfink und Larissa Marolt, gaben sich ebenfalls die Ehre. Außerdem schauten Ballermann-Sängerin Isi Glück sowie Vicky Leandros vorbei. Frank Thelen sorgte für eine Überraschung, denn ihn hatte dort wirklich niemand erwartet.

Boris Beckers Tochter Anna Ermakova stellt zudem eindrucksvoll unter Beweis, dass sie noch immer herausragend tanzen kann. Die „Let`s Dance“-Siegerin kam mit ihrer Mutter Angela Ermakova zum „Heidifest“. (red)