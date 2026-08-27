„Ich bin zutiefst erschüttert“Kollegen trauern um „Tatort“-Star Andreas Hoppe

Der Berliner Schauspieler Andreas Hoppe ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Das teilte seine Agentur am Mittwochabend, 28. August, mit. Demnach starb er bereits am 17. August. Hoppe war vor allem durch seine Rolle im „Tatort“ Ludwigshafen bekannt, in dem er 21 Jahren lang die Figur des Kommissars Mario Kopper verkörperte.

Als Lena Odenthal spielte Ulrike Folkerts (65) in dem Tatort-Krimi stets an der Seite von Hoppe. Auf Instagram widmete sie ihrem verstorbenen Kollegen nun emotionale Zeilen: „Ich bin zutiefst erschüttert, dass mein Kollege und Freund Andi verstorben ist“, schreibt Folkerts dort zu mehreren gemeinsamen Fotos. Sie habe Hoppe gut gekannt - und er sie auch. „Wir sind durch dick und dünn gegangen, haben aufeinander geachtet, uns gestritten ... Eine tiefe Freundschaft war das ... Ich bin traurig, Andi, das war viel zu früh, Du warst so ein besonderer Typ!“

Auch Schauspielerin Katy Karrenbauer (63) reagierte auf Instagram auf den Tod des 66-Jährigen. Die beiden haben sich 1994 kennengelernt und damals ihre gemeinsame Reise begonnen, schreibt Karrenbauer zu einem Schwarz-Weiß-Foto des Schauspielers.

Katy Karrenbauer trauert um Schauspiel-Kollegen Andreas Hoppe

„Erschüttert habe ich soeben die Nachricht erhalten, dass du gegangen bist und ich bin einfach fassungslos und unendlich traurig. Viel zu früh, lieber Andi. Viel, viel zu früh!“, heißt es weiter. Karrenbauer betont, sie winke heute „mal ganz kräftig nach 'oben', da sind jetzt wirklich viele, die ich schmerzlich vermisse. Du gehörst ab jetzt dazu.“

Der Intendant des SWR, Kai Gniffke, äußerte sich ebenfalls und würdigte den langjährigen „Tatort“-Kommissar mit den Worten: „Mehr als zwei Jahrzehnte hat Andreas Hoppe alias Mario Kopper den SWR-'Tatort' bereichert und geprägt: Nahbar, glaubwürdig und immer mit dem Herz am rechten Fleck. Sein Tod macht uns tieftraurig. Wir sind bestürzt, dass dieser großartige Schauspieler und Künstler so früh von uns gegangen ist.“

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