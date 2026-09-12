Es war die Nacht, in der die Welt den Atem anhielt, und genau in dieser Nacht verlor sich ihre Spur. Als Michele Anne Harris am späten Abend des 11. September 2001 ihren Arbeitsplatz in Waverly im Bundesstaat New York verließ, blickten nicht nur die USA fassungslos auf die rauchenden Trümmer des World Trade Centers.

Rund 350 Kilometer nordwestlich der rauchenden Trümmer des World Trade Centers, tief im ländlichen Upstate New York, nahm in jenen Schockstunden ein ganz anderes Drama seinen Anfang. Während die Welt gebannt auf Manhattan blickte, verlor sich in der idyllischen Provinz von Spencer die Spur einer vierfachen Mutter.

Ihr goldener Minivan wurde am Morgen des 12. September am Rand der Auffahrt des familiären Anwesens entdeckt. Die Türen standen unverschlossen, der Schlüssel steckte noch im Zündschloss. Von Michele fehlte jede Spur. Sie hatte kurz nach 23.00 Uhr die Wohnung eines Bekannten verlassen und wollte nach Hause fahren. Dort kam sie nie an.

Abzug nach Ground Zero: Fatale Verzögerungen bei den Ermittlungen

Die darauffolgenden Ermittlungen standen von Beginn an unter einem denkbar schlechten Stern. Ein Großteil der Staatspolizei und der Spurensicherung aus der ländlichen Region war unmittelbar nach den Terroranschlägen nach Manhattan abberufen worden. Hundestaffeln, Hubschrauber und Spezialkräfte fehlten vor Ort, als jede Stunde zählte.

Im Zentrum des Verdachts stand rasch ihr wohlhabender Ehemann Cal Harris, ein erfolgreicher Autohändler, von dem Michele getrennt lebte. Die Scheidung stand kurz bevor, es ging um ein Millionenvermögen und das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Zeugen berichteten von heftigen Auseinandersetzungen und Drohungen im Vorfeld.

Zudem entdeckten Ermittler winzige Blutspritzer im Eingangsbereich und in der Küche des Hauses. Doch eine Leiche oder eine Tatwaffe wurden trotz großangelegter Suchaktionen in den umliegenden Wäldern und Seen nie gefunden.

Vermisstenfall Michele Harris: Warum der Ehemann ins Visier der Polizei geriet

Was folgte, war ein über anderthalb Jahrzehnte andauernder juristischer Marathon. Insgesamt viermal musste sich Cal Harris wegen Mordes vor Gericht verantworten. Zweimal sprachen ihn Geschworene schuldig, zweimal hoben Richter und Berufungsinstanzen das Urteil wegen Verfahrensfehlern und neuer Zeugenaussagen wieder auf.

Nach einem dritten Prozess, der in einer Pattsituation der Geschworenen endete, folgte 2016 ein reiner Richterspruch ohne Jury. Das Urteil: Freispruch.

Harris beteuerte stets seine Unschuld und warf den Behörden vor, sich voreilig auf ihn versteift und alternative Spuren – darunter Hinweise auf andere Bekannte seiner Frau – ignoriert zu haben. Später verklagte er Polizei und Staatsanwaltschaft auf Schadenersatz.

Vier Prozesse und ein Freispruch: Der Justizkrimi um Cal Harris

Für die Angehörigen der vermissten Michele Harris bleibt die quälende Ungewissheit. Während die vier mittlerweile erwachsenen Kinder fest zu ihrem Vater halten, ist die Familie der Vermissten bis heute von dessen Schuld überzeugt. Fünfundzwanzig Jahre nach jener Nacht bleibt vom Verschwinden der jungen Mutter vor allem ein tiefes Zerwürfnis, kein Grab und ein Fall, der vielleicht niemals aufgeklärt werden wird.

Vor Ort ist das Schicksal der Frau bis heute unvergessen. Lokale Fernseh- und Nachrichtensender in der Region Southern Tier nahe ihrem Heimatort Spencer, darunter Stationen wie Spectrum News 1 und WIVT/News 34, widmeten dem Fall anlässlich des 25. Jahrestags ausführliche Berichte. Sie erinnerten daran, dass die Vermisste behördlich längst als tot gilt, ihre sterblichen Überreste jedoch bis zum heutigen Tag unauffindbar geblieben sind.

Neuer Zeugenaufruf nach 25 Jahren: State Police hofft auf Hinweise

Auch die Ermittler geben die Hoffnung nicht auf, den Fall doch noch abzuschließen. Die New York State Police führt die Akte auch nach einem Vierteljahrhundert weiterhin als aktiven Vermissten- und Kriminalfall. Nachdem Ermittler erst im Vorjahr neue Suchaktionen nach möglichen Beweismitteln durchgeführt hatten, nutzten die Behörden das aktuelle Datum für einen erneuten, dringlichen Zeugenaufruf.

Parallel dazu erfährt das Mysterium in der digitalen Welt eine breite Resonanz. In den sozialen Medien und der US-amerikanischen True-Crime-Szene – unter anderem im True-Crime-Podcast „ICMAP“ – rückte das Geschehen rund um den Jahrestag wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

Unterdessen setzt auch Cal Harris gemeinsam mit seinen mittlerweile erwachsenen vier Kindern und seinen Anwälten eigene Akzente bei der Suche nach Antworten. Über die von der New Yorker Kanzlei Barket Epstein Kearon Aldea & LoTurco betreute Kampagne „Find Michele Harris“ hat die Familie eine Belohnung von 250.000 US-Dollar für Informationen ausgelobt, die unmittelbar zur Auffindung der sterblichen Überreste ihrer Mutter führen.