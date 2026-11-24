Der Kölner YouTuber Julian Claßen (33) und seine Ehefrau Palina (26) sind zum ersten Mal gemeinsam Eltern geworden. Wie das Paar am Montag auf der Plattform Instagram mitteilte, kam ihr Sohn am Morgen des 23. November 2026 um 10.38 Uhr zur Welt. Die Eltern gaben zudem bekannt, dass der Junge den Namen Amari trägt.

Laut dem Instagram-Beitrag des Paares haben Mutter und Kind die Geburt gut überstanden. „Palina und dem Kleinen geht es gut, beide sind wohlauf“, heißt es in dem Statement. Zudem äußerten sich die beiden überglücklich über den Familienzuwachs.

In den Kommentaren unter dem Beitrag versprach Claßen seiner Familie, sie für immer zu lieben und zu beschützen. Seine Ehefrau bezeichnete das Neugeborene als eine Mischung aus sich selbst und der Liebe ihres Lebens. Für Julian Claßen ist es bereits das dritte Kind; aus seiner früheren Ehe mit Bianca Heinicke (33) hat er bereits einen Sohn und eine Tochter.

Rückblick auf Verlobung, Hochzeit und Verlust im Jahr 2026

Die Geburt folgt auf mehrere bedeutende private Ereignisse für das Paar im laufenden Jahr. Erst vor rund einem Monat hatten Claßen und seine Partnerin ihre Eheschließung auf Instagram öffentlich gemacht und ein Hochzeitsfoto mit den Worten „Frau & Herr Claßen“ versehen. Die Verlobung hatte bereits im Sommer stattgefunden.

Zuvor hatte das Paar jedoch auch einen Schicksalsschlag öffentlich gemacht: Anfang 2026 gaben Claßen und Palina bekannt, ein ungeborenes Kind verloren zu haben. Im Mai folgte schließlich die Nachricht über die erneute Schwangerschaft. Damals schrieb Palina auf Instagram, die Familie wachse und es sei kaum in Worte zu fassen, wie viel ihnen diese Nachricht bedeute.

Mit der Geburt von Amari findet das Jahr für den in Köln lebenden Content Creator nun einen positiven Abschluss. Auf dem veröffentlichten Foto aus dem Krankenhaus zeigt sich das Paar laut eigenen Angaben erleichtert nach den vergangenen Tagen, in denen sie auf ihren sozialen Kanälen bereits auf die bevorstehende Geburt hingewiesen hatten. (jag)