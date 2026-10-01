Beim Staatsbesuch des französischen Präsidentenpaares Emmanuel und Brigitte Macron in Madrid am Dienstag (29. September) stand der modische Höhepunkt beim traditionellen Galadinner im Palacio Real an. Spaniens Königin Letizia zog dabei alle Blicke auf sich – und setzte auf eine ungewöhnliche Garderoben-Entscheidung.

Wie die spanische Tageszeitung „El Mundo“ berichtet, stammte die spektakuläre Abendrobe der Königsgattin nicht aus ihrem eigenen Kleiderschrank, sondern war eine Leihgabe des Luxushauses Carolina Herrera New York.

Modegipfel im Palacio Real: Königin Letizia überrascht mit Leihkleid

Die dunkelblaue Robe aus Crêpe fiel durch feine Details ins Auge: ein Rundhalsausschnitt mit eingearbeitetem Netzstoff voller Minikristalle und Pailletten, florale Stickereien auf Brusthöhe sowie bodenlange, geschlitzte Ärmel, die wie ein elegantes Cape wirkten.

Für Letizia ist das Ausleihen von Haute-Couture-Stücken eine bewusste Praxis, um bei hochrangigen Staatsanlässen angemessen zu glänzen, ohne die königliche Garderobe mit Stücken zu überfrachten, die sie nur selten wiederholen könnte.

Kombiniert wurde die Leihgabe mit historischem Geschmeide: der berühmten floralen Tiara aus Platin und Diamanten sowie funkelnden Chatons-Ohrringen aus dem Erbe der spanischen Krone.

Königin Letizia während des Galadinners zu Ehren des französischen Präsidenten Macron und seiner Frau im spanischen Königspalast. Copyright: José Oliva/EUROPA PRESS/dpa

Das florale Diadem blickt auf eine bewegte Geschichte zurück: Es wurde um 1870 im Pariser Traditionshaus Mellerio für König Alfons XII. angefertigt, galt nach dem Exil der Königsfamilie in den 1930er-Jahren zeitweise als verschollen und fand später als Hochzeitsgeschenk von Francisco Franco an Königin Sofía den Weg zurück ins Königshaus.

Brigitte Macron und Isabel Díaz Ayuso: Kontraste in Silber und Signalrot

Frankreichs First Lady Brigitte Macron blieb ihrer Linie treu und vertraute auch an diesem Abend auf ihr französisches Stamm-Label Louis Vuitton. Ihr weiß-silbernes Kleid mit langen Ärmeln und gerader Schnittführung kombinierte sie mit farblich abgestimmten silbernen Stilettos.

Spaniens König Felipe VI., Königin Letizia (l.), Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron (2.v.l.) und seine Ehefrau Brigitte Macron (r.) beim Eintreffen zum Staatsbankett im königlichen Palast in Madrid. Copyright: AFP

Bereits am Vormittag gegen 11.30 Uhr hatten die beiden Damen für modische Akzente gesorgt. Während Königin Letizia ein graues, floral besticktes Kleid von Pertegaz mit Schluppe wählte, präsentierte sich Brigitte Macron in einem puderrosa Ensemble aus Mantel und Kleid von Louis Vuitton mit Schmuckknöpfen.

Für einen feurigen Farbtupfer am Rande des Staatsbesuchs sorgte Madrids Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso: Sie wählte tagsüber ein blutrotes Strickkleid der spanischen Marke Victoria mit Carmenausschnitt und XXL-Ohrringen im Goyesca-Stil, bevor sie am Abend in einem roten Satinkleid mit Spaghettiträgern im Palast erschien.