In der Vox-Sendung „Grill den Henssler“ ist die schwangere Moderatorin Laura Wontorra mit einer direkten Frage zu ihrem Privatleben konfrontiert worden. Juror Joachim Llambi nutzte das Koch-Coach-Special für einen persönlichen Vorstoß vor laufenden Kameras.

Auslöser für den Moment war eine Hochzeitssuppe, die Alexander Wulf als Vorspeise servierte. Der 62-jährige Llambi nahm das Gericht zum Anlass, um direkt bei der Moderatorin nachzuhaken: „Hochzeitssuppe? Ist's bald so weit?“

Als er noch einmal konkret mit „Bei dir?“ nachfragte, ließ die 37-Jährige keinen Raum für Spekulationen. Wontorra beendete das Thema laut Ausstrahlung der Sendung mit einem knappen „Nein“. Weitere Details zu ihrer privaten Zukunftsplanung nannte sie nicht.

Nachwuchs mit Sky-Moderator Riccardo Basile erwartet

Die Nachfrage des Jurors kommt nicht ohne Grund. Vor wenigen Monaten machten Laura Wontorra und der 35-jährige Sky-Moderator Riccardo Basile ihre Beziehung öffentlich. Anfang Oktober teilte das Paar zudem mit, dass es zum ersten Mal gemeinsam Eltern wird.

Ob eine Eheschließung zu einem späteren Zeitpunkt für die beiden dennoch infrage kommt, ließ Wontorra in der Show unkommentiert. Für die Moderatorin wäre es bereits die zweite Ehe: Sie war von 2016 bis zur Trennung im Jahr 2022 mit dem Fußballprofi Simon Zoller verheiratet.

Schlagabtausch mit Steffen Henssler und Ali Güngörmüş

Neben der privaten Nachfrage sorgte Wontorra in der Sendung mit weiteren Sprüchen für Aufmerksamkeit. Als Steffen Henssler gemeinsam mit Ali Güngörmüş für den Hauptgang Schnitzel klopfte und dies zweideutig mit „Das ist ungefähr mein Tempo“ kommentierte, entgegnete Wontorra zunächst: „Finde ich okay.“

Nachdem der 54-jährige Fernsehkoch die Schlagzahl erhöhte, schob sie nach: „Er meint den Toilettengang.“ Auch der 50-jährige Güngörmüş bekam beim Anrichten der Teller unter Zeitdruck einen Kommentar zu hören: „Ali, zum Glück kannst du die Stirn nicht mehr runzeln“, sagte Wontorra laut der TV-Show.

Bei „Grill den Henssler“ treten Prominente mit Unterstützung wechselnder Profi-Köche gegen Steffen Henssler an. Eine Jury um Joachim Llambi bewertet anschließend die Gerichte. Die Kochshow läuft seit 2013 erfolgreich bei Vox. (jag)