„Hübsch und viel jünger“Lilly Becker spricht über Schmerz nach Beckers Verlobung mit Meyer-Wölden

In der Dokumentation „Boris Becker: Aufstieg und Absturz einer Legende“ schildert Lilly Becker ihre emotionale Reaktion auf die damalige Liaison zwischen ihrem späteren Ehemann Boris Becker und Alessandra Meyer-Wölden.

Wie der Sender Sky Deutschland in einem Ausschnitt auf der Plattform Instagram zeigt, blickt die 50-Jährige darin auf die Verlobung des Paares im Jahr 2008 zurück. Nachdem sie von dem Schritt erfahren habe, recherchierte sie nach eigener Aussage im Internet über Meyer-Wölden. Ihr erster Gedanke sei gewesen: „Wow, sie ist hübsch und viel jünger.“

Emotionale Belastung nach überraschender Verlobung

Die Nachricht über die damaligen Heiratspläne habe sie schwer getroffen, berichtet Becker in der Produktion. Unmittelbar nach Bekanntwerden reiste sie nach Ibiza. Dort habe sie sich nach eigenen Worten noch nie „so hässlich, alt und ungewollt gefühlt“. Die emotionale Belastung sei enorm gewesen: „Ich konnte nicht mal genug trinken, um ihn zu vergessen. So schlecht ging es mir.“

Boris und Lilly Becker führten ab dem Jahr 2005 zunächst eine rund zweijährige Beziehung. Nach dem zwischenzeitlichen Beziehungsende und der kurzzeitigen Verlobung Beckers mit Meyer-Wölden fand das Paar wieder zusammen und gab sich im Juni 2009 in St. Moritz das Jawort. Ein Jahr darauf folgte die Geburt des gemeinsamen Sohnes Amadeus. Im Mai 2018 erfolgte die Trennung, bevor die Ehe 2023 rechtskräftig geschieden wurde.

Turbulente Beziehungsbiografien der Beteiligten

Auch die privaten Lebenswege der anderen Beteiligten entwickelten sich seither weiter. Alessandra Meyer-Wölden ging 2010 die Ehe mit Oliver Pocher ein, aus der drei Kinder hervorgingen, ehe 2013 die Trennung folgte. Aus einer anschließenden Ehe mit einem US-Unternehmer stammen zwei weitere Kinder.

Boris Becker heiratete im September 2024 seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro. Im Jahr 2025 kam die gemeinsame Tochter des Paares zur Welt. Für den ehemaligen Tennisstar ist es das fünfte Kind.

Aus früheren Beziehungen hat Becker drei weitere Kinder: die Söhne Noah und Elias aus seiner Ehe mit Barbara Becker sowie Tochter Anna Ermakova aus seiner kurzen Liaison mit Angela Ermakova. (jag)