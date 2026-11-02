Mehrere Partys zum 60.Das wünscht sich Barbara Becker zum Geburtstag

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen - und warum nicht gleich mehrfach? „Ich habe vor, etliche Partys zu feiern“, sagte Barbara Becker jüngst im Interview mit dem „Merkur“. „Manche sind schon geplant, andere noch nicht.“ Am 1. November wird die Unternehmerin und Autorin 60, feiern will sie in Mailand, Miami und Berlin - mal mit mehr, mal mit weniger Gästen, aber nur mit Menschen, die sie kennt. Der Dresscode lautet „dance shoes“, weil „wir alle zu wenig tanzen“ so Becker, tanzen sei für sie „essenziell“. Weniger wichtig sind ihr hingegen salbungsvolle Worte zum Geburtstag: „Ich hoffe, es werden keine Reden geschwungen, sondern wenn, peinliche Geschichten erzählt.“

Auch bei Geschenken hat die Ex-Frau von Tennisstar Boris Becker klare Vorstellungen. Bei einem früheren Geburtstag habe sie allen gesagt: „Entweder Chanel oder was Selbstgemachtes“, erzählte sie 2025 im Podcast „Frühstück bei Barbara“. Gastgeberin Barbara Schöneberger vermutete sofort, dass am Ende nur Selbstgemachtes auf dem Gabentisch lag. Tatsächlich bekam Becker Torten, selbst gezogene Kerzen und genähte Westen, dazu Gemaltes und Gestricktes. „Ich liebe das! Ich finde, die Zeit, die jemand verbringt, an mich zu denken, wird dadurch verlängert.“ Dann fügte sie lachend hinzu: „Und eine Chanel-Tasche habe ich auch bekommen!“

„Ich bin auch allein glücklich“

Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Boris (Mitte) hat Barbara Becker die Söhne Elias (links) und Noah. (Bild: Sebastian Reuter/Getty Images for Laureus) Copyright: Sebastian Reuter/Getty Images for Laureus

Gefeiert wird auch dort, wo sie neu angekommen ist. Mehr als zwei Jahrzehnte lebte Becker in Miami, zuletzt allein in einem Haus am Meer. „Mein Haus war schon lange zu groß für mich“, sagte sie der „Bunten“. Seit rund einem Jahr wohnt sie nun in einer Altbauwohnung im Mailänder Stadtteil Brera, einen Stock unter ihrem Lebensgefährten, dem Geschäftsmann Marcello Montini. Als das Apartment frei wurde, habe sie es sofort gemietet. „Das ist jetzt mein eigenes, kleines Refugium.“ Heiraten wolle sie nicht noch einmal: „Wir brauchen diese öffentliche Bestätigung nicht.“

Auch im Sommer war das Paar gemeinsam unterwegs. Zehn Tage pilgerten die beiden auf den Spuren des Franz von Assisi durch die Toskana und Umbrien, für Becker „eine Grenzerfahrung“. Ihr heutiges Beziehungsmodell beschrieb sie der „Gala“ so: „Ich muss nicht mehr mit jemandem zusammen sein, damit er mich glücklich macht. Ich bin auch allein glücklich.“

Ein Beitrag geteilt von Barbara Becker (@barbarabeckersworld)

Gutes Verhältnis zu Ex-Mann Boris Becker

In Mailand lebt auch Ex-Mann Boris Becker, mit Ehefrau Lilian und Tochter Zoë. Spannungen habe das nicht ausgelöst, im Gegenteil. „Wir sind auch schon zu viert essen gegangen. Marcello und Boris verstehen sich gut“, sagte Barbara Becker der „Gala“. Die Verständigung am Tisch sei dabei eine eigene Geschichte: „Marcello und Lilian sprechen miteinander Italienisch, Boris und ich sprechen Deutsch. So sitzen wir zusammen am Tisch, und jeder hat irgendwie seine eigene Geheimsprache.“ Für die gemeinsamen Söhne Noah und Elias sei es ohnehin ein Gewinn, dass sie nur in eine Stadt reisen müssten, um ihre Eltern zu besuchen.

Ihr Hab und Gut lagert unterdessen noch in Containern in Florida. „Ich möchte schon noch mal was Größeres kaufen, aber ich habe noch nicht entschieden, wo“, sagte Becker der „Bunten“. Elias möge New York, Noah Berlin, sie selbst könnte sich Marbella oder Mallorca vorstellen. „Ich glaube, dass mich der Ort finden wird.“ (tsch)