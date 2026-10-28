Lilly Becker ist wieder Single und lebt erneut in London. Nach vier Jahren Beziehung haben sich das Model und der Düsseldorfer Sportmanager Thorsten Weck (57) getrennt. Das bestätigte Becker selbst gegenüber der britischen Zeitung „Daily Mail“. Weck äußerte sich gegenüber „Bunte“ versöhnlich: „Wir haben uns in Freundschaft getrennt und ich wünsche Lilly für ihre Zukunft nur das Beste.“

Bei einer Modenschau in London sprach die Ex-Frau von Boris Becker mit der „Daily Mail“ über ihr Liebesleben. Einen neuen Partner suche sie derzeit nicht. „Ich habe abgeschlossen. Wenn es passiert, dann passiert es. Aber mit britischen Männern habe ich kein Glück“, sagte die 50-Jährige.

Lilly Becker will sich auf sich selbst konzentrieren

Gemeinsam mit ihrem Sohn Amadeus (16) ist Becker nach London zurückgekehrt. Erst vor rund einem Jahr hatte sie die britische Hauptstadt verlassen. Damals erklärte sie im Podcast „Driven Women“, dass das Leben dort für sie als alleinerziehende Mutter zu teuer sei.

Mit ihrer Rückkehr stellt sich erneut die Frage, wie Becker ihren Lebensunterhalt in einer der teuersten Städte Europas finanzieren will. Neben ihrer Tätigkeit als Model setzt sie inzwischen verstärkt auf eigene Projekte.

Neue Website und Plattform für Frauen

Auf ihrer Website präsentiert sich Becker als Lifestyle-Expertin. Dort wirbt sie für eine Verbindung aus Luxus und Nachhaltigkeit. „Willkommen in Ihrer neuen Adresse für luxuriöse Nachhaltigkeit, bei der bewusster Konsum und stilvolles Leben perfekt harmonieren“, heißt es auf der Website.

Boris und Lilly Becker (Archivbild) Copyright: dpa

Zudem erklärt Becker dort: „Ich glaube, dass ein luxuriöser Lebensstil nicht bedeutet, seine Werte zu opfern.“ Damit positioniert sie sich im Bereich bewusster Konsum und stilvoller Lebensführung.

Mit ihrer neuen Plattform „HER NEXT MOVE“ verfolgt sie ein weiteres Vorhaben. Das Angebot soll Frauen auf ihrem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit begleiten. Welche Einnahmen Becker mit der Website und der Plattform erzielt, geht aus den veröffentlichten Angaben nicht hervor.