Motsi Mabuse spricht über den Tod ihres Bruders„Dieses Gefühl verfolgt mich mein ganzes Leben“

In der neuen ARD-Doku „Motsi & Oti - Meet the Mabuses“ geben „Let's Dance“-Jurorin Motsi Mabuse (45) und ihre Schwester Oti Mabuse (36) einen privaten Einblick in ihr Leben. Sie sprechen über ihren Beruf, den Familienalltag, aber auch über schwere Schicksalsschläge. Wie den Verlust ihres Bruders in jungen Jahren.

„Motsi macht sich Sorgen um alle, um die ganze Familie“, erklärt Oti Mabuse vor der Kamera. Der Grund dafür liege in der Vergangenheit. Denn als der heutige TV-Star gerade einmal acht oder neun Jahre alt ist, ereilt die Familie ein schwerer Schicksalsschlag. Motsi Mabuses älterer Bruder nimmt sich das Leben.

Die 45-Jährige betont: „Die größte Angst ist, dass es unsere Familie, so wie es sie gibt, nicht mehr gibt.“ Sie habe ihren Bruder „sehr, sehr, sehr früh verloren“, erklärt die Profitänzerin. „Ich wusste nicht, wenn ich 'Tschüss' sage, dass es das letzte Mal ist.“

Motsi Mabuse spricht über schwere Zeiten: „Ich bin müde, stark zu sein“

In der Serie „Motsi & Oti - Meet the Mabuses“ sprechen Motsi (links) und Oti Mabuse auch über schwere Schicksalsschläge. (Bild: WDR/ ITV Studios Germany/ Jasper Engel) Copyright: WDR/ ITV Studios Germany/ Jasper Engel

Ihre Eltern hätten sie damals mitten in der Nacht geweckt, berichtet Mabuse. Das Gefühl aus jener Nacht beschreibt sie als eine „Panik“, die sie auch heute immer wieder verspüre: „Dieses Gefühl verfolgt mich mein ganzes Leben“, betont die Mutter einer Tochter. Sobald sie Angst habe oder etwas passiere, „ist es genau dieses Gefühl“, so Mabuse. Es sei ein Zustand, in dem man sich nicht mehr spüre.

Nach dem Tod ihres Bruders habe Mabuse ihr Leben damit verbracht, „das Gegenteil zu machen von dem, was er gemacht hat“. Sie habe gemerkt, „dass ich sehr stark sein kann, wenn es sein muss“. Dennoch gesteht Mabuse: „Aber ich bin auch müde, stark zu sein.“

Ihre Schwester Oti sei damals erst zwei Jahre alt gewesen und könne sich an den Verlust des Bruders nicht erinnern. Dennoch betont sie: „Ich sehe, was passiert, wenn du mit meiner Mutter über meinen Bruder sprichst. Dann fängt sie schnell an zu weinen. Ich sehe, dass dieser Schmerz immer noch da ist.“

Die sechsteilige Doku „Motsi & Oti - Meet the Mabuses“ ist seit Montag, 19. Oktober, in der ARD Mediathek abrufbar.

(Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.) (tsch)