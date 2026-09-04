„Hat mir das Leben gerettet“Schlager-Legende spricht erstmals über Krebs-Diagnose

Der Schlagersänger Olaf Malolepski (80), bekannt als Olaf der Flipper, hat eine jahrzehntelang geheim gehaltene Information über seinen Gesundheitszustand öffentlich gemacht. Wie der Musiker der „Bild“-Zeitung berichtete, erhielt er im Jahr 2001 die Diagnose einer lebensbedrohlichen Darmkrebserkrankung.

Die Entdeckung der Krankheit erfolgte zufällig im Rahmen einer Routineuntersuchung vor einer anstehenden Tennismeisterschaft. Nachdem sein Hausarzt Blut im Stuhl festgestellt hatte, bestätigte eine umgehend durchgeführte Darmspiegelung den Verdacht: Es handelte sich um ein hochaggressives Karzinom. Nur zwei Tage später unterzog sich Malolepski einer Notoperation.

Trotz Chemotherapie auf Tournee mit den Flippers

„Meine Frau und meine Tochter hatten mehr Angst um mich als ich, aber heute ist mir klar, dass ich ohne diese OP nicht mehr unter den Lebenden weilen würde“, äußerte sich der Musiker gegenüber der Zeitung.

Anstatt der ärztlichen Empfehlung zu folgen und eine Kur anzutreten, entschied sich Malolepski für die geplante Konzertreise mit seiner Band Die Flippers.

Die Tournee begann nur drei Wochen nach dem chirurgischen Eingriff. Über ein halbes Jahr lang fuhr der Sänger zwischen den Auftritten regelmäßig zu ambulanten Chemotherapie-Sitzungen in seinen Heimatort. Die Behandlung blieb vom Publikum unbemerkt, auch weil ihm die Haare nicht ausfielen.

Appell zur Vorsorge in neuer Autobiografie

Anlass für die Offenlegung der überstandenen Krankheit ist seine Autobiografie „Papa, erzähl doch mal“, die er gemeinsam mit seiner Tochter Pia Malo verfasst hat. Mit seinem Rückblick verbindet der Musiker einen eindringlichen Appell: „Ich kann nur allen Menschen raten: Geht zur Krebsvorsorge! Denn die Darmspiegelung hat mir damals das Leben gerettet.“

Nach der Auflösung der Flippers im Jahr 2011 setzte Olaf Malolepski seine Karriere erfolgreich als Solokünstler fort. Als „Olaf der Flipper“ ist er seither ein fester Bestandteil großer Schlagerbühnen im deutschen Fernsehen, etwa in den ARD-Shows von Florian Silbereisen wie den „Schlagerchampions“ oder in Formaten wie dem „ZDF-Fernsehgarten“ und „Immer wieder sonntags“. (jag)