Precht rechnet mit Bundespräsident Steinmeier ab„Viel schlechter kann man es nicht machen“

In Richard David Prechts Augen wirke das Amt des Bundespräsidenten in den vergangenen Jahren „regelrecht eingefroren“. Das liege an Frank-Walter Steinmeier selbst: „Da wirst du auch nicht viele Menschen finden, die sagen, das war ein großer Bundespräsident“, ist der TV-Philosoph überzeugt. In der aktuellen Ausgabe des Podcasts „Lanz + Precht“ mutmaßt er deshalb: „Jeder Nachfolger hat einen großen Vorteil. Viel schlechter kann man es nicht machen.“

Dies gelte auch für Ilse Aigner, die am 9. November als Unionskandidatin für die Bundespräsidentenwahl vorgestellt wurde. Ob die CSU-Politikerin wirklich für das Amt geeignet sei, könne er nicht beantworten, erklärt Precht auf Nachfrage seines Podcast-Partners Markus Lanz. Er sei Aigner „nie begegnet“, müsse aber feststellen: „Alles, was man von ihr mitkriegt, was man über sie hört, deutet darauf hin, dass sie sympathisch ist, dass sie offen ist, dass sie sehr volksnah ist.“

„In dem Moment wurde das Amt des Bundespräsidenten wirklich fast schon belanglos“

Dabei handle es sich um „keine schlechten Eigenschaften“, räumt der Autor ein. Dennoch glaube er, dass auf die künftige Amtsinhaberin oder den künftigen Amtsinhaber „eine Aufgabe“ zukomme, für die „Volksnähe allein wenig reicht“. Vielmehr werde es in den kommenden Jahren darum gehen, sich - etwa in Form einer Kommission - „mit ernsthafter Reformfähigkeit in diesem Land“ auseinanderzusetzen. „Und zwar in aller Ernsthaftigkeit und in aller Breite.“

Frank-Walter Steinmeier sei indessen den „großen Herausforderungen“ der Gegenwart nicht entgegengetreten. „Die liberalen Demokratien stehen mit dem Rücken an der Wand“, mahnt Precht. Es wäre angemessen gewesen, als Bundespräsident „neu darüber nachzudenken: Wie kann sich die liberale Demokratie, auch wenn das Wirtschaftswachstum nicht mehr wie in früheren Zeiten ist, dauerhaft etablieren?“

Das habe der frühere SPD-Spitzenpolitiker in seiner Position als Staatsoberhaupt nicht getan. „Er hat sich immer auf den mittleren Konsens der Mitte irgendwo zurückgezogen, ohne irgendwelches Verständnis für alternative Ideen“, kritisiert Precht. „Und in dem Moment wurde das Amt des Bundespräsidenten wirklich fast schon belanglos.“ (tsch)