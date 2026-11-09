Die Linke will nach der Nominierung von Ilse Aigner (CSU) für das Amt des Bundespräsidenten einen eigenen Vorschlag unterbreiten. Aigners Benennung mache nun „unbedingt einen eigenen Vorschlag notwendig“, sagte Parteichef Luigi Pantisano vor Journalisten in Berlin. Man werde darüber in den kommenden Tagen in den Parteigremien beraten und die Öffentlichkeit dann über den Vorschlag der Linken informieren. „Aber bis Weihnachten ist ja noch ein bisschen Zeit.“

Pantisano kritisierte die Entscheidungsfindung bei Aigner. Er hätte sich gewünscht, dass „nicht das typische, übliche Parteiengeschacher stattfindet“, sagte er und verglich den Prozess mit einem „parteipolitischen Wanderpokal“. Das mache das Amt kleiner als es sei. Dem Land stünde eine überparteiliche Persönlichkeit gut zu Gesicht. „Frau Aigner wird vermutlich das Gegenteil erzeugen.“

Bei der letzten Bundesversammlung hatte die Linke den parteilosen Sozialmediziner Gerhard Trabert als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten aufgestellt. (dpa)