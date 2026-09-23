Seltener gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich: An der Seite von Prinz William hat Prinzessin Kate am Dienstagabend (22. September) in London die Weltpremiere von Tom Cruises neuem Film „Digger“ besucht. Und dabei alle Blicke auf sich gezogen.

Das Royal-Paar traf den 64-jährigen Schauspieler nicht zum ersten Mal. Zuletzt hatten sie sich 2022 bei der britischen Premiere von „Top Gun: Maverick“ gesehen.

Prinz William und Kate treffen Tom Cruise bei Filmpremiere in London

Cruise begrüßte die Royals herzlich, half der Prinzessin die Stufen hinunter und unterhielt sich angeregt mit beiden. Auch Regisseur Alejandro G. Iñárritu war ebenfalls anwesend. Vorab äußerte Cruise Respekt und Wertschätzung für das Paar.

Verstehen sich gut: Die britische Prinzessin Kate (l.) und Tom Cruise bei der Weltpremiere des Films „Digger“. Copyright: Scott Garfitt/Invision/dpa

Die dreifache Mutter trug ein langes, pflaumenfarbenes Kleid von Jenny Packham mit V-Ausschnitt und fließendem Rock. Dazu kombinierte sie die Amethyst-Sautoir-Kette von der Königinmutter sowie Perlenohrringe, die einst Prinzessin Diana gehört hatten. Prinz William erschien in einer schwarzen Samtjacke.

Prinzessin Kate in Lila und mit Juwelen der Königinmutter

Die Royals verbrachten noch etwas Zeit mit Cruise und Iñárritu und unterhielten sich gut zehn Minuten lang. An einer Stelle brachte Cruise William und Kate zum Lachen, bevor sie gut gelaunt gemeinsam das Kino betraten.

Die Veranstaltung unterstützt die „Film and TV Charity“, die Mitarbeiter der Film- und Fernsehbranche finanziell und psychisch fördert. Am Vormittag hatte William noch ein unabhängiges Kino in Acton besucht und dort Popcorn serviert, um die Bedeutung lokaler Filmtheater zu unterstreichen.

Film „Digger“ ist Tom Cruises’ neuestes Werk

Der Film „Digger“, eine Satire mit Cruise in der Hauptrolle als einflussreicher Mann, wurde in den Pinewood Studios gedreht und soll im Oktober weltweit in die Kinos kommen. Weitere Gäste waren unter anderem David Beckham und Mitglieder der Besetzung.

Prinzessin Kate und der Thronfolger zeigte sich entspannt und gut gelaunt – ein seltener gemeinsamer Red-Carpet-Auftritt nach mehreren Jahren. (red)