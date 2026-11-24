Für Prinzessin Madeleine (44) und ihren Ehemann Chris O'Neill (52) wäre der Dienstagabend ein besonderer Termin gewesen. Erstmals wollte der gebürtige Brite am traditionellen Schwedendinner (Sverigemiddag) von König Carl Gustaf teilnehmen, auch die jüngste Königstochter war nach mehrjähriger Pause wieder für die Veranstaltung am 24. November 2026 eingeplant. Daraus wird jedoch nichts, wie das schwedische Königshaus mitteilte.

Absage aus gesundheitlichen Gründen bestätigt

Wie eine Sprecherin des Hofes gegenüber der schwedischen Zeitung „Svensk Damtidning“ bestätigte, mussten beide ihre Teilnahme kurzfristig zurückziehen. „Leider sind sie erkältet und haben deshalb das Schwedendinner heute Abend abgesagt“, erklärte die Sprecherin laut dem Bericht.

Zuvor hatte es unterschiedliche Angaben zur Gästeliste gegeben. Nachdem Madeleine erst kürzlich von einer Reise aus New York zurückgekehrt war, hieß es zunächst, sie werde die Veranstaltung allein besuchen. Am 6. November hatte „Svensk Damtidning“ dann berichtet, dass auch O'Neill seine Premiere bei dem Gala-Abend feiern werde.

Nächster gemeinsamer Auftritt im Dezember geplant

Mit dem jährlichen Schwedendinner ehrt König Carl Gustaf (80) Bürgerinnen und Bürger des Landes für ihr besonderes gesellschaftliches Engagement.

Trotz des Ausfalls von Madeleine und ihrem Mann erhält der Monarch Unterstützung aus dem engsten Familienkreis: Neben Königin Silvia (82) werden auch Kronprinzessin Victoria (49), Prinz Daniel (53), Prinz Carl Philip (47) und Prinzessin Sofia (41) zu dem Empfang erwartet.

Lange müssen Beobachter des Königshauses voraussichtlich nicht auf den nächsten öffentlichen Termin des Paares warten. Laut aktuellem Kalender stehen Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill bereits am 10. Dezember für die Teilnahme an den diesjährigen Nobelpreisfeierlichkeiten auf der Gästeliste.

Die Nobelpreisverleihung gilt als der wichtigste gesellschaftliche Höhepunkt des Jahres im schwedischen Königshaus. Im vergangenen Jahr waren Prinzessin Madeleine und ihr Ehemann bei dem Festakt anwesend.

Die Feierlichkeiten beginnen traditionell mit der Zeremonie im Stockholmer Konzerthaus und enden mit dem großen Bankett im Stadshuset, wo die Königsfamilie gemeinsam mit den Preisträgern und internationalen Ehrengästen an der Ehrentafel Platz nimmt. (jag)