Eine fast 20 Meter hohe Metallfigur auf einem ehemaligen Anwesen von Robbie Williams sorgt im englischen Wiltshire für Staunen. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, steht der gigantische Humanoid mit dem Namen „OM“ versteckt zwischen Bäumen auf dem Grundstück in Compton Bassett – ist von der angrenzenden Straße aus aber deutlich zu sehen.

Robbie Williams lässt Bühnenkoloss „OM“ zurück

Die ungewöhnliche Konstruktion stammt aus dem Jahr 2011: Damals war sie ein spektakuläres Bühnenelement der „Progress Live“-Tour von Take That. Für die Tour war Robbie Williams vorübergehend zur Band zurückgekehrt. Der mechanische Koloss konnte sich auf der Bühne bewegen, unter anderem Arme und Kopf.

Nach dem Verkauf des Anwesens im Jahr 2022 blieb die fast 20 Meter hohe Figur jedoch zurück. Warum der frühere Take-That-Star das riesige Bühnenobjekt nicht mitnahm, ist bislang unklar.

Gigantischer Humanoid stammt aus Take-That-Zeit

Bei den Anwohnerinnen und Anwohnern sorgt der Anblick für Überraschung. Kristina Bowen erzählte „Talker News“: „Mir fiel etwas auf. Ich dachte: Was ist das? Also hielt ich das Auto an, und da war er – dieser riesige Humanoide, der zwischen den Bäumen saß und auf das Feld hinunterblickte.“

Auch Sarah Spencer war zunächst irritiert: „Als ich es zum ersten Mal sah, musste ich mich umdrehen und zurückgehen, um nachzusehen, was ich da wohl gesehen hatte.“ Sie verglich die Figur mit dem „Wicker Man“ aus dem gleichnamigen britischen Horrorfilm von 1973.

Die Figur „OM“ war das zentrale Bühnenelement der „Progress Live 2011“-Tour von Take That. Die Tour markierte die große Reunion der fünf ursprünglichen Mitglieder Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange, Mark Owen und Robbie Williams und war die erste gemeinsame Tour seit 1995.

„OM“ wurde als 20 Meter hoher mechanischer Mensch inszeniert. Der Koloss bewegte sich während der Show durch die Stadien, konnte unter anderem Arme und Kopf bewegen und wurde beim Song „Underground Machine“ enthüllt. Später trug die Figur die Band bei „Love Love“ durch die Arena.

Ob „OM“ dauerhaft auf dem Grundstück bleibt oder doch noch abtransportiert wird, ist nicht bekannt. Robbie Williams lebt inzwischen mit seiner Familie unter anderem in London, Miami und auf den Bahamas. (jag)