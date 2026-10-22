„Künstlich in die Wechseljahre“Sarah Kuttner berichtet über Folgen ihrer Brustkrebsbehandlung

Sarah Kuttner hat Brustkrebs. Nachdem die 47-Jährige ihre Erkrankung öffentlich gemacht hatte, berichtete sie nun auf Instagram über eine weitere Folge ihrer medizinischen Behandlung. Sie sei vor etwa zwei Wochen künstlich in die Wechseljahre versetzt worden, erklärte die Moderatorin.

Sarah Kuttner spricht über ihre letzte Periode

„Ich wurde ja aus medizinischen Gründen vor etwa zwei Wochen künstlich in die Wechseljahre versetzt. Und ich habe jetzt zum allerletzten Mal, nehme ich an, meine Tage“, sagte Kuttner in ihrem Instagram-Beitrag. Sie habe derzeit unter anderem mit Regelschmerzen zu tun.

Gleichzeitig empfinde sie die Situation als ungewöhnlich positiv. Sie sei beinahe begeistert von dem Wissen, dass es vermutlich ihre letzte Periode sei. Bei einem natürlichen Eintritt in die Wechseljahre habe man diese Gewissheit nicht, erklärte sie. Deshalb finde sie den Gedanken „irgendwie cool“.

Kuttner erhält unter ihrem Beitrag viel Unterstützung. Zahlreiche Leserinnen und Leser wünschen ihr alles Gute und viel Kraft. Einige feiern sogar das Ende ihrer Periode und schreiben etwa „Happy bleeding“.

Brustkrebsdiagnose im Oktober öffentlich gemacht

Mehrere teilen eigene Erfahrungen, darunter Frauen, die ihre Periode seit Jahren nicht mehr haben und sie nicht vermissen, sowie Betroffene, die nach einer Krebsdiagnose in die Wechseljahre gekommen sind. Auch Kuttners Humor wird immer wieder gelobt, ebenso ihre Offenheit im Umgang mit schwierigen Themen.

Sarah Kuttner, die unter anderem durch die Sendungen „MTV Select“ und „Sarah Kuttner – Die Show“ bekannt wurde, hatte erst in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist.

Wie sie zuvor in einem Podcast berichtet hatte, sei bei einer Vorsorgeuntersuchung ein etwa drei Zentimeter großer Tumor in ihrer rechten Brust entdeckt worden. Sie habe bislang keine Beschwerden gehabt.

Eine Operation ist geplant, weitere ärztliche Untersuchungen stehen an. Ob zusätzlich eine Chemotherapie notwendig ist, war zunächst nicht bekannt. Aus gesundheitlichen Gründen hatte Kuttner bereits zuvor Termine absagen müssen. (jag)