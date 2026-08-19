Als Schauspielerin hat es Marie-Luise Marjan in den letzten Jahren ruhiger angehen lassen - auch wegen gesundheitlicher Probleme: Im Juni 2024 zog sie sich einen Oberschenkelhalsbruch zu und musste mehrmals operiert werden. Zwar gehe es ihr inzwischen wieder besser. Dennoch stellte die 86-Jährige nun gegenüber der Zeitschrift „Bunte“ klar: „Ich nehme den Rollator immer zur Vorsicht mit. Man darf nicht wieder hinfallen. Das ist ganz wichtig.“

Auch zur Reit-WM in Aachen erschien Marjan mit Gehhilfe. „Man möchte ja auch weiterhin am sozialen Leben teilnehmen und sich nicht nur zu Hause verstecken“, sagte der „Lindenstraßen“-Star im Gespräch mit „Bunte“. Dafür sei „so ein Rollator unablässig“. Zudem sei sie auf zwischenmenschliche Unterstützung angewiesen. So habe Marjan „immer eine Betreuung, wenn ich große Auftritte oder Lesungen habe“. Dabei handle es sich um eine „Vorsichtsmaßnahme“, wie die langjährige TV-Darstellerin erklärt: „Ich bin ja keine 50 mehr. Da muss man auf sich selber aufpassen.“

Marie-Luise Marjan verletzte sich am Theater

Marie-Luise Marjan verkörperte fast 35 Jahre lang Helga Beimer in der „Lindenstraße“. Seit dem Ende der ARD-Serie im Jahr 2020 veranstaltet die gebürtige Essenerin regelmäßig Lesungen und spielt Theater. Dort verletzte sie sich vor zwei Jahren: Sie sei auf der Bühne „ganz böse“ hingefallen, berichtete die 84-Jährige damals der „Bunten“. Eine Röntgenuntersuchung habe die Diagnose Oberschenkelhalsbruch ergeben.

Nur wenige Wochen nach dem Sturz gab sich der Serienstar optimistisch: „In einem halben Jahr laufe ich wieder wie ein Reh“, glaubte Marjan damals. Nach mehreren Operationen und Reha-Aufenthalten ist sie zwei Jahre später - wenn auch mit Rollator - wieder auf den Beinen und auf Lesetour unterwegs. Geplant sind in diesem Jahr noch Auftritte im niedersächsischen Nordhorn sowie im hessischen Oestrich-Winkel. (tsch)