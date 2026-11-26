Am Freitagabend ist Simone Thomalla zu Gast in der MDR-Talkshow „Riverboat“. Im Vorfeld des Auftritts äußerte sich die Schauspielerin in einem Interview mit dem ZDF ausführlich zu ihren privaten Plänen für die kommenden Feiertage und ihrer neuen Weihnachtskomödie „Süßer die Lügen nie klingen“, die am 6. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird.

Spontane Feiertage statt fester Planung

Wie die 61-Jährige dem ZDF berichtete, hat sich ihre persönliche Weihnachtsplanung über die Jahre deutlich gewandelt. Während früher alles fest geregelt gewesen sei, als ihre Tochter noch klein war, lebe diese heute in anderen Städten oder im Ausland.

„Da ist es dann immer nicht so leicht für mich, das zu planen“, erklärte Thomalla. Sie verbringe die Feiertage daher zu Hause und halte ihre Tür offen für spontane Besuche. Ihre Mutter und ihr Bruder würden ebenfalls vorbeikommen, es werde gemeinsam gekocht und der Baum geschmückt.

Wie Simone Thomalla dem ZDF berichtete, hat sich ihre persönliche Weihnachtsplanung über die Jahre deutlich gewandelt. (Archivbild) Copyright: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Bei der Weihnachtsdekoration beschreibt sich die Schauspielerin gegenüber dem Sender als Perfektionistin. Bereits ab dem ersten Advent stimme sie den Baumschmuck farblich exakt auf ihre jeweilige Einrichtung ab, wobei es glitzern und funkeln müsse. Auf das Backen von Plätzchen verzichte sie hingegen, da sie nach eigenen Angaben keine Naschkatze sei und weder Stollen noch Marzipan möge.

Feste Rituale an Heiligabend mit familiärem Hintergrund

Trotz der flexibleren Abläufe hält Simone Thomalla an bestimmten Traditionen fest. Zu Heiligabend gebe es bei ihr bis heute Kartoffelsalat und Wiener Würstchen – ein Gericht, das schon ihre Großmutter ihr ganzes Leben lang zubereitet habe.

Ein weiteres festes Ritual sei das gemeinsame Ansehen des Märchenklassikers „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, der am Abend gerne auch mehrmals laufe. Zu dem Film hat die Schauspielerin eine besondere persönliche Verbindung, da ihr Vater als Szenenbildner an der Produktion beteiligt war. Das gehöre für sie an Weihnachten dazu „wie die Luft zum Atmen“, betonte Thomalla im Gespräch mit dem ZDF.

Auch abseits der Feiertage äußerte sich die Darstellerin zu einem zentralen Thema ihres neuen Films, in dem es um Notlügen innerhalb der Familie geht. Im echten Leben bevorzuge sie klare Verhältnisse: „In der Regel bin ich jemand, der für die Wahrheit ist.“ Wahrheit könne zwar schmerzen, doch richtig belogen zu werden, tue noch deutlich mehr weh. (jag)