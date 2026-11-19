Am Freitag, dem 20. November, ist Til Schweiger ab 22 Uhr zu Gast in der „NDR Talk Show“. Für den 62-Jährigen dürfte es einer der wichtigsten Fernsehauftritte seit seiner längeren gesundheitlichen und medialen Auszeit sein.

In einer Vorabmeldung des Norddeutschen Rundfunks erklärt der Regisseur und Schauspieler, er befinde sich aktuell in einem Stadium innerer Ruhe, wie er es noch nie erlebt habe.

Alkoholverzicht nach persönlicher Krise

Bereits im Vorfeld der Sendung hatte Schweiger im Interview mit dem Magazin „Playboy“ offen über seine Vergangenheit gesprochen. Darin bezeichnete er sich rückblickend als Suchtperson und gab an, seit dem 1. Februar 2026 keinen Alkohol mehr zu trinken. „Ich habe die Kontrolle mehr als einmal verloren und jedes Mal zu viel getrunken“, zitiert ihn das Magazin.

Til Schweiger hat kürzlich offen über seine Alkoholprobleme gesprochen. (Archivbild) Copyright: picture alliance / Patrick Seeger/dpa

Zudem räumte er ein, dass eine frühere Therapie möglicherweise den viel diskutierten Eklat am Set von „Manta Manta 2“ verhindert hätte. „Wenn ich die Therapie früher gemacht hätte, wäre dieser Ausraster am Set wahrscheinlich nicht passiert“, sagte Schweiger.

Brisante Vorgeschichte beim Norddeutschen Rundfunk

Mit Blick auf Schweigers erneuten Auftritt beim NDR dürfte auch ein früheres Video des Senders wieder in Erinnerung rücken. Es zeigte den Schauspieler bei einer Veranstaltung in Rostock im April 2025, bei der er mit irritierenden Äußerungen für Aufsehen gesorgt hatte. Der NDR entfernte den Beitrag später aus seiner Mediathek. Wie die „Welt“ berichtete, waren rechtliche Probleme mit den verwendeten Filmausschnitten der Grund dafür.

Til Schweiger in der „NDR Talk Show“ 2022. (Archivbild) Copyright: IMAGO/BREUEL-BILD

Ebenfalls unvergessen: Schweiger spielte von 2013 bis 2020 den Hamburger „Tatort“-Kommissar Nick Tschiller für den NDR. Am 12. Mai 2020 trat er kurz nach seinem letzten „Tatort“-Auftritt in der „NDR Talk Show“ auf. Dabei stellte er die Gefährlichkeit des Coronavirus infrage.

Er sagte, es sei „kein Killervirus“ und berief sich auf Studien, deren Aussagekraft er selbst nicht näher belegte. Der Mediziner und Moderator Johannes Wimmer widersprach ihm in der Sendung und verwies auf die vielen Todesfälle. Der Auftritt schlug im Anschluss hohe mediale Wellen.

Ina Müller: „NDR Talk Show“-Interview mit Til Schweiger lief aus dem Ruder

Schließlich erinnerte sich auch Ina Müller an eine frühere Begegnung mit Schweiger. Anfang des Jahres erzählte sie in einem Podcast mit Barbara Schöneberger, wie ein Interview mit dem Schauspieler aus dem Ruder gelaufen sei. Damals hatte sie als Gastmoderatorin durch die „NDR Talk Show“ geführt. Schweiger habe ihre privaten Fragen strikt abgeblockt. Acht Jahre später war Schweiger dann ohne Zwischenfall in ihrer eigenen Kneipenshow „Inas Nacht“ zu Gast.

Ob private Fragen – etwa zu seiner neuen Freundin – am kommenden Freitag erneut tabu sind oder Schweiger auch offen über seine Alkoholprobleme spricht, dürfte sich zeigen. Zuletzt war der Schauspieler an internationalen Filmproduktionen beteiligt, darunter ein Projekt mit Actionstar Jackie Chan. Laut Ankündigung geht es in der Sendung auch um seine künftigen beruflichen Pläne.

Am Freitagabend führen Bettina Tietjen und Steven Gätjen durch die Sendung. Neben Til Schweiger sind unter anderem Howard Carpendale, Sylvie Meis, Regina Halmich und Katharina Thalbach zu Gast. (jag)