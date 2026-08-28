Der US-Nachrichtensender CNN hat sich laut dem Branchenmagazin „Variety“ öffentlich bei der Familie von Dolly Parton entschuldigt. Anlass ist eine gravierende Panne in der Berichterstattung über den Tod der weltberühmten Country-Sängerin, bei der in einer Live-Sendung das Foto einer Imitatorin anstelle des Musikstars eingeblendet wurde.

Kelly Vohnn äußert sich zu CNN-Fauxpas

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in der Sendung „Laura Coates Live“, rund um 23.00 Uhr US-Ostküstenzeit. Während CNN-Korrespondent Shimon Prokupecz live aus Nashville über die weltweite Anteilnahme berichtete, zeigte der Sender eine Bilderstrecke mit Aufnahmen der Musikerin. Unter den fünf gezeigten Fotos befand sich jedoch ein Bild von Kelly Vohnn, einer Künstlerin aus Las Vegas, die seit vielen Jahren als Dolly-Parton-Tribute-Act auftritt.

In einer Stellungnahme gegenüber „Variety“ erklärte CNN: „Wir bedauern den Fehler und entschuldigen uns bei der Familie Parton.“ Die Aufnahme von Vohnn stammt aus der Bilddatenbank Getty Images und entstand am 16. Dezember 2025 bei einer Filmpremiere im Palms Casino Resort in Las Vegas.

Gegenüber der „New York Post“ schilderte Vohnn ihre Verwunderung über den TV-Moment. Sie habe zahlreiche Nachrichten von Bekannten erhalten, die sie im Fernsehen wiedererkannt hatten. Sie sei bereits untröstlich über den Verlust von Dolly Parton gewesen, da diese ihr als Frau und Künstlerin so viel gegeben habe. Die eigenen Bilder auf dem Bildschirm zu sehen, sei schlicht bizarr gewesen.

Zudem betonte Vohnn, dass sie sich in ihrer Karriere nie als echte Dolly Parton ausgegeben habe, sondern stets als Tribute-Künstlerin aufgetreten sei. Bei CNN habe schlicht jemand in der Recherche versagt.

Dolly Parton war am Dienstag im Alter von 80 Jahren nach einem kurzen Krebsleiden gestorben. Die Musikerin prägte über sieben Jahrzehnte lang die Musikgeschichte mit Welthits wie „I Will Always Love You“, „Jolene“ und „9 to 5“. (jag)