„Verheerendes Signal“Grünen-Politikerin Dröge rechnet mit Merz-Absage bei Klimakonferenz ab

Er werde „schön zum Italiener“ essen gehen, ließ Friedrich Merz auf Nachfrage der „Westfalenpost“ zu seinen Geburtstagsplänen am Mittwoch wissen. Dass er dafür seine Teilnahme an der am Montag startenden Weltklimakonferenz in Antalya absagte, hat Katharina Dröge im ZDF-„Morgenmagazin“ hart kritisiert. „Es wäre wahnsinnig wichtig, dass Friedrich Merz hinfahren würde“, monierte die Grünen-Politikerin am Montag. Speziell in Zeiten, in denen die von Donald Trump regierten USA sich nicht für den Klimaschutz interessierten, „bräuchte es Europa und Deutschland, um zu sagen: Wir kämpfen um eine Welt, die die Klimakrise ernst nimmt.“

Umso mehr enttäusche Dröge das Fernbleiben des Bundeskanzlers: „Dass der Kanzler sagt: Ich sitze lieber in Berlin und feiere meinen 71. Geburtstag, als dort hinzufahren, das ist ein wirklich schlechtes Signal.“ Schließlich hätten vergangene Klimakonferenzen gezeigt, dass es mit gemeinsamem Bemühen in Klimafragen vorangehe, im „verzweifelten Bemühen, immer noch diese Welt so zu retten, dass sie künftig lebenswert ist“, argumentierte Katharina Dröge.

„Gilt bei Friedrich Merz das, was er sagt, immer nur so einen Monat?“

Als Moderatorin Mirjam Meinhardt intervenierte, dass sowohl Umwelt- als auch Entwicklungsministerium in Antalya vertreten seien, fiel Dröges Reaktion nüchtern aus: „Die fahren ehrlich gesagt immer.“ Stattdessen legte die 42-Jährige mit einer weiteren Kritik an Friedrich Merz nach: „Aber ein Bundeskanzler würde dem Ganzen das Gewicht geben, dass Deutschland das von der Spitze ernst nimmt.“

Dabei habe Merz noch im Sommer in den Waldbrandgebieten Nordrhein-Westfalens erklärt, sich für Klimaschutz einzusetzen, erinnerte sich Dröge. „Heute muss man sich fragen: Gilt bei Friedrich Merz das, was er sagt, immer nur so einen Monat oder noch weniger?“, klagte die Grünen-Politikerin und schloss daraus: „Das ist das verheerende Signal, dass er sich schlichtweg nicht interessiert.“

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