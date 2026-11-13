Matthias Reim ist am Freitagabend (13. November) in der MDR-Talkshow „Riverboat“ zu Gast. Bereits am Donnerstag meldete er sich auf Instagram mit einem Schnappschuss vom Flughafen. Die Sendung war allerdings schon am Montag (9. November) aufgezeichnet worden.

Der Sänger blickt auf eine jahrzehntelange Karriere zurück und hat eine klare Meinung zur Entwicklung seines Genres. Vor allem mit der musikalischen Ausrichtung vieler Nachwuchskünstler ist er unzufrieden.

In einem Interview mit dem Branchenportal „Schlager.de“ nahm Matthias Reim die junge Generation im Schlager ins Visier. „Wenn ich mir die Newcomer im Schlager anschaue, dann ist das alles sehr ähnlich. Immer die gleichen Sounds und Beats“, sagte der Sänger. Viele Nachwuchskünstler würden sich musikalisch zu wenig voneinander unterscheiden.

Matthias Reim: „Du kannst nur etwas reißen, wenn du komplett anders bist“

Für eine erfolgreiche Karriere sei jedoch gerade Individualität entscheidend. „Ich glaube, du kannst nur etwas reißen, wenn du komplett anders bist“, erklärte Reim im Gespräch mit Schlager.de. Wer lediglich bestehenden Trends folge, werde es seiner Einschätzung nach schwer haben, sich dauerhaft in der Branche durchzusetzen.

Gleichzeitig sieht der Sänger größere Hürden für Künstler, die bewusst einen eigenen musikalischen Weg einschlagen. „Das bedeutet auch, dass man als Künstler wesentlich schwerer reinkommt in diese ganzen Mechanismen, wie Spotify, YouTube, Instagram, TikTok“, sagte Reim dem Branchenportal.

Matthias Reim erinnert sich an Millionenreichweiten im Fernsehen

Auch die Möglichkeiten, ein großes Publikum zu erreichen, hätten sich nach Ansicht des Sängers grundlegend verändert. Im Interview mit Schlager.de erinnerte sich Reim an seine eigenen Karriereanfänge. Damals sei das Fernsehen ein wichtiges Sprungbrett gewesen.

Matthias Reim veröffentlicht bereits seit 1984 Musik. (Archivbild) Copyright: Felix Kästle/dpa

„Wir mussten unbedingt eine Fernsehsendung kriegen“, sagte der Musiker. Wer bereits etabliert gewesen sei, habe mit einer neuen Single sieben bis acht Fernsehsendungen absolvieren können. Die Reichweite sei enorm gewesen: „Früher waren die TV-Einschaltquoten einfach gigantisch, und wenn du etabliert warst, bist du mit deiner neuen Single durch sieben bis acht TV-Shows gegangen und hast mal eben 50 Millionen Menschen erreicht.“

Heute müssten sich Künstler dagegen auf zahlreiche digitale Plattformen verteilen, um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Reim sieht darin eine zusätzliche Herausforderung für den musikalischen Nachwuchs.

Matthias Reim gelang 1990 mit „Verdammt, ich lieb’ dich“ der Durchbruch. Der Titel wurde zu einem der erfolgreichsten deutschen Schlager der folgenden Jahrzehnte. Seitdem gehört Reim zu den prägenden Künstlern des Genres. Sein aktuelles Album „Flashback“ wurde im September 2026 veröffentlicht und erreichte Platz drei der deutschen Charts.