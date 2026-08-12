„Ohne Essen und Trinken“Jenna Ortega enthüllt die Belastungen ihres frühen Ruhms

Jenna Ortega erlangte durch die Netflix-Produktion „Wednesday“ weltweite Bekanntheit. Für die 23-Jährige war der frühe Erfolg jedoch mit Belastungen verbunden. Bereits als Neunjährige übte sie bei Dreharbeiten einen immensen Druck auf sich selbst aus, was sich auf ihr Wohlbefinden auswirkte.

Gegenüber dem US-Magazin „Esquire“ äußerte sich die Schauspielerin nun detailliert zu ihren Anfängen in der Branche. Sie schilderte, in welchem Maße sie zu dieser Zeit ihre persönlichen Bedürfnisse missachtete.

Ortega erläuterte, dass sie aus einer Mischung von Dankbarkeit und Anspannung versuchte, am Drehort keine Schwäche zu zeigen. Ihre Befürchtung, anderen zur Last zu fallen oder den Ablauf zu stören, war so ausgeprägt, dass sie es vorzog, stumm zu bleiben.

Aus Sorge am Set auf Verpflegung verzichtet

„Ich habe nicht einmal nach einem Schluck Wasser gefragt. Ich bin den ganzen Tag ohne Essen und Trinken ausgekommen, weil ich unbedingt niemandem im Weg sein wollte“, blickte die Darstellerin auf jene Phase zurück.

Heute bewertet sie diesen übermäßigen Ehrgeiz negativ. Ihr sei zwar kein typisches Missgeschick aus ihrer Anfangsphase in den Sinn gekommen, doch im Nachhinein sei der eigentliche Fehler gewesen, dass sie ihre eigene Person damals vernachlässigt habe.

Bereits im Alter von sieben Jahren entwickelte sie die Ambition, als Schauspielerin zu arbeiten. Die anfängliche Heiterkeit ihrer Eltern darüber habe ihre Entschlossenheit zusätzlich befeuert.

Im Anschluss an erste kleinere Rollen, beispielsweise in der Produktion „Iron Man 3“, sah sich Ortega mit zahlreichen Zurückweisungen konfrontiert. In dieser Zeit war ihre Kollegin Dakota Fanning, die auch als Kind Bekanntheit erlangte und eine bemerkenswerte Souveränität zeigte, eine wichtige Inspiration für sie.

„Wednesday“: Jenna Ortega dreht bereits die dritte Staffel

Inzwischen gehört Ortega zu den gefragtesten Darstellerinnen ihrer Generation und steht derzeit in Dublin für die dritte Staffel von „Wednesday“ vor der Kamera.

Die neuen Episoden, deren Veröffentlichung für 2027 geplant ist, werden einen reiferen Ton haben, da die Charaktere sich in ihrem letzten Schuljahr befinden. Laut Ortega werden stärkere Gefühle im Kontext der Familie sowie die Bedeutung des Erwachsenwerdens thematisiert.

Die Schauspielerin sammelt auch außerhalb der erfolgreichen Serie weitere Erfahrungen. Obwohl nicht jedes Vorhaben ein kommerzieller Erfolg war, wie der 2025 veröffentlichte Film „Hurry Up Tomorrow“ mit The Weeknd belegt, bereut sie diese Entscheidungen nicht. Sie betonte, dass man aus jeder Erfahrung, ob positiv oder negativ, lernen könne.

Anhänger können sich bald auf neue Projekte freuen: Die Verfilmung des Romans „Klara und die Sonne“, in der Ortega eine Roboterin verkörpert, kommt am 23. Oktober in die Kinos. Des Weiteren ist für Oktober 2027 der Fantasy-Film „The Great Beyond“ von J.J. Abrams angekündigt, bei dem sie an der Seite von Glen Powell und Samuel L. Jackson mitwirkt. (jag)