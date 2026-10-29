„Am Ende zu fanatisch geworden“ZDF-Intendant kritisiert Böhmermanns Show

Mitte September war bekannt geworden, dass Jan Böhmermann seine Satireshow „ZDF Magazin Royale“ zum Jahresende einstellen wird. Jetzt hat sich erstmals der Intendant des ZDF zum bevorstehenden Aus der Sendung geäußert - und dabei nicht mit Kritik gespart.

Im Interview mit der „Zeit“ attestierte Norbert Himmler Moderator Böhmermann, er habe „grandiose Sendungen“ abgeliefert. Jedoch habe sich die Methode „jetzt abgeschliffen und ist vielleicht am Ende zu fanatisch geworden“. Der Intendant bezeichnete es als „unverhältnismäßig“, einen Bienenzüchter „quasi zum Hauptgegenstand einer Sendung zu machen“. Böhmermann hatte in einer Show vom November 2023 sogenanntes „Beewashing“ angeprangert, was ein juristisches Nachspiel hatte.

Satire solle „sich mit denen beschäftigen, die Verantwortung haben“, und „Missstände aufdecken“, formulierte Norbert Himmler gegenüber der „Zeit“ seine Erwartung an den Star-Entertainer. Dennoch werde das „ZDF Magazin Royale“ nicht vom ZDF beendet, Böhmermann selbst habe den Entschluss gefasst. Dem Moderator wie auch den Sender-Verantwortlichen sei „nicht verborgen geblieben, was seine Sendung in den letzten Jahren im Guten wie im Schlechten ausgelöst hat“.

Jan Böhmermann und das ZDF sprechen über neue Formate

ZDF-Intendant Norbert Himmler äußerte Kritik am „ZDF Magazin Royale“. (Bild: ZDF / Markus Hintzen) Copyright: ZDF / Markus Hintzen

Mit seiner Satireshow war Jan Böhmermann erstmals im Jahr 2013 beim Spartenkanal ZDFneo auf Sendung gegangen, damals noch unter dem Titel „Neo Magazin“. Später wurde daraus das „Neo Magazin Royale“. 2020 erfolgte der Wechsel ins ZDF-Hauptprogramm, wo das „ZDF Magazin Royale“ derzeit am späten Freitagabend ausgestrahlt wird.

Für starke Einschaltquoten im linearen Fernsehen sorgte die Sendung allerdings nur bedingt. Vielmehr stieß die in der Mediathek stark rezipierte Sendung immer wieder Diskurse in klassischen und sozialen Medien an. Für den unter dem Schlagwort „Varoufake“ bekannt gewordenen Coup rund um eine vermeintlich gefälschte Mittelfingergeste des damaligen griechischen Finanzministers Jannis Varoufakis gab es den Grimme-Preis. Die „Schmähkritik“ am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan führte 2016 zu einer diplomatischen Krise - sowie später zur Abschaffung des sogenannten „Majestätsbeleidigungsparagraphen“.

Zuletzt mehrten sich allerdings auch kritische Stimmen zu den investigativen Recherchen, die Grundlage vieler Ausgaben der Satireshow waren - etwa im Zusammenhang mit der Abberufung des BSI-Präsidenten Arne Schönbohm.

Jan Böhmermann hatte das Ende der Show im September mit den Worten begründet: „Ich möchte noch mal eine andere Sendung machen“. ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke sagte, man würde sich freuen, „die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann im ZDF fortzusetzen und gemeinsam ein neues Show-Kapitel aufzuschlagen“. Über das Ergebnis der derzeit laufenden Gespräche zwischen Moderator und Sender wolle man „zu gegebener Zeit informieren“. (tsch)