Nach tödlichen Schlägen gegen seinen Vater muss ein 37-jähriger Mann, der unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, nun dauerhaft in eine psychiatrische Klinik. Das hat das Landgericht Krefeld in einem sogenannten Sicherungsverfahren angeordnet. Der Angeklagte leide unter einer akuten paranoiden Schizophrenie und sei zur Tatzeit schuldunfähig gewesen, erklärte der Vorsitzende Richter. Dem wegen Drogen- und Beschaffungsdelikten mehrfach vorbestraften Mann war Totschlag vorgeworfen worden.

Der 37-Jährige hatte im Prozess gestanden, Ende April seinen 69-jährigen Vater getötet zu haben. Nach eigener Aussage war er damals aus Wut über einen vorangegangenen Streit in der Nacht in die Wohnung des Vaters eingedrungen und hatte ihm unter anderem mit einer Bratpfanne, einem Kochtopf und einem Pflasterstein mehrfach auf den Kopf geschlagen. Er habe den Vater zur Rede stellen wollen, weil der ihn wegen seines Drogenkonsums hinausgeworfen habe.

Nachbar hatte Polizei gerufen

Nach Auffassung des Vorsitzenden Richters wollte der Sohn den Vater allerdings in dieser Nacht töten, weil er überzeugt war, dass dieser ihn jahrelang sexuell missbraucht habe. Das hätten ihm Stimmen gesagt. Sexueller Missbrauch sei schon länger ein Thema gewesen, sagte der Bruder des Angeklagten als Zeuge.

Dem psychiatrischen Gutachter zufolge hatte der 37-Jährige in der Untersuchungshaft von Halluzinationen berichtet und davon, dass er Stimmen höre. Der Sachverständige stufte den Mann aufgrund seiner Psychose als Gefahr für die Allgemeinheit ein. Die Wahnvorstellungen könnten sich auch gegen Dritte richten, meinte er.

Neben der Staatsanwältin und der Verteidigerin folgte auch die Strafkammer dieser Einschätzung und ordnete die dauerhafte Unterbringung des 37-Jährigen in der Psychiatrie an. „Das ist die einzige Chance für ihn“, sagte seine Verteidigerin.

Ein Nachbar hatte damals den blutverschmierten Sohn auf der Straße vor dem Mehrfamilienhaus in Krefeld festgehalten und die Polizei verständigt. Der Vater war von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht worden. Dort starb er dann an seinen Kopfverletzungen. (dpa)